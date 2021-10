Patrick Williams de retour à temps pour le début de la saison ?

Mi-septembre, l’exercice 2021/22 des Bulls commençait sur une mauvaise note, avec l’entorse à la cheville gauche de Patrick Williams lors d’une session d’entraînement. Une blessure qui est venue s’ajouter à celle à l’épaule de Coby White, l’autre jeune récemment prolongé par les dirigeants de l’Illinois.

Trois semaines plus tard, alors que la présaison bat son plein et que Chicago a séduit pour son premier match, Billy Donovan a fait un point sur la convalescence de Patrick Williams, annoncé absent entre quatre à six semaines et qui n’est donc pas encore forfait pour le début de saison.

« Nous sommes plutôt optimistes », confiait cette semaine l’ancien coach d’Oklahoma City, au Chicago Sun Times, à propos d’un retour de son ailier le 20 octobre prochain, pour le premier match de la saison chez les Pistons. « Les médecins et le staff veulent s’assurer que son entorse est bien guérie. Nous serons donc certainement un peu plus prudents, car nous devrons voir comment réagira sa cheville quand il reprendra. Avec quelqu’un d’aussi explosif et puissant que lui, nous ne voulons surtout pas qu’il revienne avec une cheville qui n’est pas solide, qu’il se re-blesse au moindre mouvement et qu’il doive ensuite gérer ce problème en pleine saison. »

Le futur facteur X des Bulls ?

Appelé à être le titulaire des Bulls au poste 4, Patrick Williams aura un rôle important à jouer avec la franchise qui l’a drafté en 4e position, à la Draft 2020. Car le joueur de 20 ans, capitaine en devenir de la défense de Billy Donovan, est sans doute l’une des clés de la saison de Chicago. Même s’il sort d’une campagne rookie contrastée.

« Ça a vraiment été une découverte pour lui », estimait son coach, au sujet de cette première année. « On parle d’un joueur de 19 ans, qui n’a passé qu’un an à l’université où il sortait du banc et qui n’a probablement jamais joué entièrement un match de 40 minutes en NCAA. Donc ses minutes valaient ce qu’elles valaient. Et tout à coup, il est passé de ça à défendre sur le genre de joueurs que vous connaissez. Il y a une composante à prendre en compte qui est l’endurance. Mais il est maintenant conscient du type de condition qu’il doit avoir [en NBA]. »

Auteur d’une excellente intersaison à Las Vegas, que ce soit avec Team USA ou en Summer League, Patrick Williams semble prêt à prendre davantage d’épaisseur à Chicago. Une fois débarrassé de son pépin physique, évidemment.