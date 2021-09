Coby White et Patrick Williams absents pour la reprise

Mauvaise nouvelle pour Chicago puisque Patrick Williams s’est blessé lors d’une séance individuelle, le 15 septembre dernier, à quelques jours de la reprise officielle de l’entraînement. Le jeune ailier-fort souffre d’une entorse de la cheville gauche et devra observer entre quatre à six semaines d’absence d’après la franchise de l’Illinois. Ce qui signifie qu’il manquera la présaison et le camp d’entraînement, et sans le début de la saison régulière. Au mieux, il reviendra vers le 15 octobre.

Chicago a aussi donné des nouvelles de Coby White, opéré de l’épaule en juin et toujours en phase de rééducation. Même si ses progrès sont réguliers, le retour « complet » du meneur n’est pas attendu avant le mois de novembre.

Hasard du calendrier, les deux joueurs avaient été prolongés la veille.