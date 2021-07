Pour Thaddeus Young, le salut des Bulls passera par la progression de Patrick Williams

Malgré ses 19 printemps, Patrick Williams fait partie des joueurs majeurs de Chicago. L’ancien ailier de Florida State a débuté 71 des 72 matchs d’une saison ponctuée par une convocation au sein de la « Select Team ».

Toutefois, son rendement offensif pour un 4e choix de Draft peut laisser certains fans des Bulls sur leur faim. Patrick Williams est pour l’instant surtout un défenseur, et il ne veut pas s’imposer offensivement.

En échouant aux portes du « play-in », Chicago vise un retour en playoffs la saison prochaine. Selon Thaddeus Young, cette progression passera par celle de Patrick Williams. « Sa progression est vitale pour nous » estime en effet l’ailier fort dans le podcast « Posted Up » animé par Chris Haynes.

S’affirmer derrière Zach LaVine et Nikola Vucevic

À la fin de la saison, quand Zach (LaVine) et Vuch (Vucevic) ne jouaient pas, j’essayais de lui faire comprendre que ça devenait son équipe. Parce qu’à chaque fois que je lui pose des questions du genre : ‘Tu es quel numéro de choix de Draft ?’ et qu’il me répond ‘J’ai été choisi en quatrième position’, je n’hésite pas à lui dire : ‘Donc pourquoi tu es en retrait ?' » explique Thaddeus Young.

L’ancien des Sixers et des Pacers est certain du potentiel de son coéquipier, et c’est pourquoi il n’hésite pas à le chahuter afin de le pousser à prendre ses responsabilités.

« J’essaye de le défier tous les jours. Lors d’un match une fois, je lui ai demandé: : ‘Est-ce que tu veux être un grand joueur ?’ Il m’a dit oui sauf qu’il n’a pas répondu avec entrain donc je lui ai reposé la question et il m’a dit : ‘Oui, je veux être un putain de grand joueur’. Il doit comprendre ça car il est encore jeune. »

Mais comme tous les compétiteurs, Patrick Williams n’accepte pas de se faire dominer défensivement, même face aux meilleurs attaquants de la ligue comme Kawhi Leonard. « Il est très dur envers lui-même. On jouait contre les Clippers une fois et Kawhi avait mis 30 points. Il était inarrêtable et Patrick s’en voulait pour ça. »

De quoi rassurer Thaddeus Young sur le caractère du rookie, qu’il tenait à rassurer lors de ce match.

« Je lui ai dit qu’avant toute chose c’était Kawhi en face donc évidemment qu’il allait marquer des points. Le problème n’est pas qu’il mette 30 points, c’est de voir comment il y arrive. S’il devait prendre beaucoup de tirs pour les mettre, c’est que tu as fait ton boulot » conclut le vétéran.