Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Miles Bridges… Du très beau monde dans la Select Team

On savait qu’Erik Spoelstra en serait l’entraîneur, assisté de Mark Few (Gonzaga) et Jamahl Mosley (Mavericks), et ce jeudi, la fédération américaine a dévoilé la liste des 12 joueurs présents dans la Select Team.

À partir du 6 juillet, à Las Vegas, cette sélection servira de « sparring partner » à Team USA, et çà permettra à tous ces jeunes de se frotter à « la crème de la crème ».

On y trouve quelques « rookies » comme Anthony Edwards, Saddiq Bey, Immanuel Quickley, Patrick Williams, Isaiah Stewart, Obi Toppin et Tyrese Haliburton, des « sophomores » comme Tyler Herro, Darius Garland, Keldon Johnson et PJ Washington ou même des « vétérans » avec Cam Reynolds et John Jenkins.

EFFECTIF SELECT TEAM

Anthony Edwards

Saddiq Bey

Miles Bridges

Darius Garland

Tyrese Haliburton

Tyler Herro

John Jenkins

Keldon Johnson

Josh Magette

Dakota Mathias

Immanuel Quickley

Naz Reid

Cam Reynolds

Isaiah Stewart

Obi Toppin

PJ Washington

Patrick Williams