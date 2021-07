Avec la Select Team, Patrick Williams se met en mode « éponge »

À seulement 19 ans, le rookie Patrick Williams a reçu un bel honneur en intégrant la Select Team chargée de s’entrainer avec le groupe de Team USA.

Malgré une première année correcte dans la Grande Ligue, le n°4 de la Draft 2020 n’envisageait pas de passer une partie de son été avec Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ou d’autres joueurs de sa génération. « J’ai été surpris de ma sélection pour la Select Team » avoue t-il chez NBC Sports. « Mais c’est une chance à saisir, et il faut la saisir quand elle se présente. »

De ce fait, l’ailier de Chicago est arrivé au camp avec une seule idée en tête : « Être une éponge. C’est vraiment le mojo pour ce camp et l’été en général. »

Grâce à cette opportunité, Patrick Williams va côtoyer du 6 au 18 juillet ce qui se fait de mieux dans le basket. « Vous avez la crème de la crème ici » constate le rookie. « J’ai déjà défendu sur LeBron, Giannis et Kawhi Leonard sur une série de trois matchs mais là, c’est tous les jours car tous les meilleurs sont là. Que ce soit les joueurs mais aussi les coachs, les nutritionnistes ou n’importe quel employé de Team USA. Donc je dois être une vraie éponge, laisser trainer mes oreilles même si on ne s’adresse pas à moi. Je ne dois pas avoir peur de poser des questions, de sortir de ma zone de confort et d’être un petit peu plus vocal. »

Suivre les pas de Zach LaVine

Avec Zach LaVine comme « guide », le rookie connait la marche à suivre puisque son coéquipier était à sa place en 2016 avant de représenter le basket américain à Tokyo dans quelques semaines. « Il m’a dit qu’il avait beaucoup appris de son passage dans la Select Team et que ça l’avait aidé à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. »

Pour Erik Spoelstra, coach de la Select Team, le principal intéressé n’a de toute façon pas à s’inquiéter car il possède tout ce qu’il faut pour briller lors de ce camp. « Il s’intègre bien, déjà d’un point de vue physique. L’équipe principale a une incroyable puissance de feu avec beaucoup de joueurs pouvant marquer 30 points mais ça commence avec des gars capables de répondre présent physiquement » explique le technicien de Miami.

« C’est un phénomène physique. Il est agile en plus d’être fort. Il peut être un poste 3 très physique ou un 4 très mobile. À mon avis, il deviendra un très bon « two-way player » capable de défendre sur tout le monde dans n’importe quel système. Offensivement il est en train de s’améliorer et il est très impliqué dans sa progression. »