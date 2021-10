Présaison | Les Bulls s’amusent avec les Cavaliers

Le retour de Lauri Markkanen au United Center a tourné à la punition avec une large défaite (131-95) face à ses anciens coéquipiers. Avec la paire Allen-Mobley sous les panneaux, Cleveland a tenu 15 minutes avant d’exploser au moment du retour des titulaires de Chicago. Lonzo Ball et Alex Caruso s’occupent de la défense, tandis que Zach LaVine, Nikola Vucevic et DeMar DeRozan gèrent l’attaque.

La défense de Cleveland prend l’eau de toutes parts, piégée par une attaque très large et de nombreuses coupes. A la pause, Chicago a déjà fait le break (69-48), et ça va être pire au retour des vestiaires. LaVine et DeRozan lâchent les cheveaux, et Chicago signe un 21-2 en cinq minutes ! Seul Ricky Rubio limite la casse, et l’écart atteint les 40 points (90-50) alors qu’il reste environ vingt minutes à jouer…

Billy Donovan peut rappeler ses stars, mais les remplaçants ne vont rien lâcher avec un écart qui va atteindre les +48 avant que Kevin Pagos et Dean Wade ne limitent la casse en signant un 13-1 dans les cinq dernières minutes.