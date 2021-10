Giannis Antetokounmpo reçu cinq contre cinq

Mike Budenholzer a pu partager une bonne nouvelle jeudi en marge de la préparation du match contre Brooklyn ce vendredi : Giannis Antetokounmpo a refoulé les parquets. Touché au genou gauche depuis la finale de conférence des derniers playoffs, le MVP des Finals a même participé à un cinq contre cinq, signe qu’il est sur la bonne voie.

« Je pense qu’il est correct de dire qu’il y a encore une phase de montée en puissance », a déclaré l’entraîneur. « Aujourd’hui, c’est vraiment la première fois qu’il s’entraîne et qu’il fait du cinq contre cinq. Nous allons voir comment il réagit et planifier chaque jour en conséquence ».

Premiers retours positifs

Il va sans dire que les Bucks agiront avec précaution dans le calendrier de retour du « Greek Freak », ce même si les premières sensations ont semblé plutôt bonnes.

« Mon premier entraînement était bon. L’équipe avait l’air bien, et je me sentais bien aussi. Je dois me mettre à la page avec les gars. Ils ont dix vitesses d’avance sur moi, mais je me sens bien. Les choses semblent vraiment, vraiment bien pour moi maintenant. Je retrouve la santé, donc je suis enthousiaste », a pour sa part résumé le champion NBA, laissant en plan les journalistes qui avaient beaucoup de questions à lui poser.

À noter que Jrue Holiday (genou) et Khris Middleton (ischio-jambier) ont également participé à l’entraînement et à une session de cinq contre cinq.

Donte DiVincenzo (cheville), Bobby Portis (ischio-jambier), Semi Ojeleye (mollet) et Rodney Hood (pied) restent en revanche convalescents. Un contexte qui va forcément pousser le staff des Bucks à la plus grande prudence.