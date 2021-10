Même en cas de transfert, Ben Simmons ne récupèrera pas l’argent perdu des amendes

Ben Simmons est bien décidé à ne plus jamais jouer pour les Sixers et son camp répète que l’Australien n’en fait pas une question d’argent, et qu’il est prêt à laisser des millions sur la table pour obtenir un transfert.

Dans les faits, cela pourrait tout de même lui coûter très cher puisque comme Kyrie Irving, pour des raisons différentes, Philadelphie peut retenir 1.09 % de son salaire pour chaque match raté, en présaison ou en saison régulière. Pour Ben Simmons, qui doit toucher 33 millions de dollars cette année, cela fait donc 360 000 dollars par rencontre manquée. Rien que pour les quatre matchs de présaison, cela le priverait de 1.4 million de dollars.

Cette somme sera prise des 8.25 millions de dollars, de son salaire, que les Sixers ont pour l’instant bloqués.

Les amendes s’arrêteront si Ben Simmons rejoint l’équipe, mais s’il persiste à s’en tenir éloigné, l’addition pourrait vite s’alourdir. Après un mois de saison régulière, la perte serait déjà de 7.2 millions de dollars. Après deux mois ? 12.6 millions. Trois mois ? 17.2 millions. Jusqu’à la « trade deadline » ? 22.7 millions !

On doute que Philadelphie laisse traîner le problème jusque-là mais l’ennuyeux, pour Ben Simmons, c’est que ces amendes ne sont pas « récupérables ». C’est-à-dire que c’est de l’argent perdu, même en cas de transfert.