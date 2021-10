Kyrie Irving perdrait plus de 15 millions de dollars s’il ne se fait pas vacciner

L’ensemble des joueurs de New York étant vaccinés, et Andrew Wiggins ayant finalement accepté de faire de même, les mandats locaux de San Francisco et de New York qui empêchent toute personne non-vaccinée d’entrer dans les salles des Knicks, des Warriors et des Nets ne concernent désormais que Kyrie Irving.

Le meneur acceptera-t-il, comme l’ailier de Golden State, de se faire vacciner ? Interrogé pour savoir s’il pourrait compter sur son joueur lors du retour de l’équipe à Brooklyn cette semaine, Steve Nash a confié qu’il ne savait pas.

Selon ESPN, la NBA et le syndicat des joueurs se sont en tout cas mis d’accord sur l’argent perdu par match raté à cause d’une absence de vaccination à New York ou San Francisco.

Chaque rencontre manquée va ainsi entraîner la perte de 1.09% du salaire du joueur en question. Pour Kyrie Irving, cela signifie donc 381 000 dollars en moins à chaque fois qu’il manquerait un match au Barclays Center, soit 15.6 millions de dollars s’il fait une croix sur les 41 rencontres à domicile de son équipe durant la saison régulière.

Pour rappel, Kyrie Irving doit normalement toucher 34.9 millions de dollars lors de cette campagne.