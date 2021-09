Les Warriors feront avec un minimum de pivots

Qui sera chargé de protéger le cercle cette saison chez les Warriors ? L’inexpérimenté James Wiseman et le fragile Kevon Looney sont les deux seuls vrais « pivots » de l’effectif, mais Steve Kerr n’en a pas perdu le sommeil.

« Je pense que la ligue a pas mal changé », a ainsi expliqué le coach sur le podcast TK Show. « Je sais que si vous regardez notre équipe, historiquement, sur les six ou sept dernières années, nous avons toujours eu pas mal de pivots. Mais regardez la dernière partie de la saison dernière, nous avons tellement joué avec Draymond au poste 5, nous avons même parfois joué avec Juan (Toscano-Anderson, qui ne fait que 1m98 sous la toise) à ce poste. La ligue semble devenir de plus en plus petite et rapide chaque année. »

Pour l’entraîneur de la Baie, avec ses deux pivots ainsi que Draymond Green, qui évolue de plus en plus poste 5, plus le rookie Jonathan Kuminga, qui aura également des minutes dans ce rôle, même si Steve Kerr se veut toujours extrêmement prudent avec les rookies, les Warriors ont de quoi faire. Après tout, il n’y a en effet désormais que peu de pivots dominants à contenir poste bas (Joel Embiid, Nikola Jokic…) dans la NBA actuelle.

Néanmoins, le coach assure que c’est également une affaire de circonstances.

« Nous sommes moins enclins à accumuler beaucoup de pivots, comme nous le faisions auparavant. Mais bon, si nous avions quelqu’un qui jouait bien à cette position et qui pouvait nous aider à gagner, nous le garderions. Il s’agit vraiment encore d’utiliser le camp d’entraînement pour déterminer ce qui a le plus de sens pour nous ».