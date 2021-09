Steve Kerr sur Draymond Green : « On se ressemble plus que les gens ne le pensent »

Entre Draymond Green et Steve Kerr, c’est une histoire d’amour qui dure. Les échanges entre les deux hommes sont parfois toniques, car ils ont chacun leur caractère, mais le second a toujours un compliment à faire sur le premier.

En fin de saison passée, par exemple, Kerr n’avait pas hésité à décrire l’exercice de Green comme « fantastique ». Maintenant qu’il faut se pencher sur la prochaine saison, le coach continue d’envoyer des fleurs à son intérieur.

« J’adore Draymond », affirme-t-il à The Athletic. « Je suis impatient de commencer la saison, il va en être un élément important. C’est incroyable ce que ces joueurs ont construit. Au Chase Center, je regarde les murs et je vois des photos de Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala et Draymond Green. C’est fou de penser à leur arrivée ici, il y a une décennie… Quand on parle de connexion avec les fans, c’est magnifique et Draymond est au coeur de tout ça. Je suis chanceux de coacher ces joueurs-là. »

« On a le même feu intérieur, le même esprit de compétition »

En revanche, le triple champion a refusé de commenter les propos de Green, qui est revenu récemment sur son embrouille avec Kevin Durant. Les deux joueurs ont estimé que la franchise, Steve Kerr inclus, avait mal géré cet incident à l’époque. « Je reconnais que vous devez poser cette question, mais je n’ai pas à y répondre », a rigolé l’entraîneur. « On va donc passer à la question suivante. »

Néanmoins, cette anecdote est fondamentale dans la relation entre Green et Kerr. Les deux hommes sont très similaires dans leur façon d’aborder les choses et forcément, quand deux caractères s’affrontent, ça fait des étincelles.

« On a tous les deux la capacité de craquer, de perdre les pédales », confesse Kerr. « On se ressemble plus que les gens ne le pensent. On a le même feu intérieur, le même esprit de compétition. C’est qui me pousse depuis que je suis gamin, pareil pour Draymond. On est comme ça. Mais chaque jour, je suis reconnaissant de pouvoir aller à la guerre avec Draymond Green. »