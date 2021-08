Pour rendre hommage à Joakim Noah, Tony Bradley portera le numéro 13 à Chicago

Cet été, Tony Bradley a décidé de rejoindre les Bulls pour y devenir la doublure de Nikola Vucevic. Et l’ancien pivot du Jazz ou du Thunder a également pris la décision de garder son numéro 13 dans l’Illinois.

Un petit événement puisque ce numéro n’est plus porté à Chicago depuis le départ de Joakim Noah, en 2016. Bradley a justement expliqué que c’était pour honorer Noah qu’il allait évoluer avec ce même numéro dans le dos. Il faut dire que Bradley a grandi et joué à Bartow, non loin du campus de Florida où Noah a remporté deux titres de champion NCAA. Et qui en était le coach ? Billy Donovan, l’actuel coach des Bulls…

L’ancien pivot français a marqué la franchise dans les années 2000/2010 avec son palmarès, son énergie et ses performances : deux fois All-Star, élu défenseur de l’année en 2014 et trois sélections dans les All-Defensive Teams. Avec Derrick Rose, Noah a incarné la franchise de Chicago comme personne depuis le départ de Michael Jordan.

Il vient tout juste de prendre officiellement sa retraite, ce qui pourrait pousser les Bulls à retirer son maillot prochainement. Mais la franchise est toujours très (trop ?) prudente dans ce domaine puisqu’elle n’affiche que quatre maillots retirés après 55 ans d’existence : Jerry Sloan (#4), Bob Love (#10), Scottie Pippen (#33) et Michael Jordan (#23) évidemment.