Spencer Dinwiddie ne veut pas être comparé à « Gilbert, John et Russell »

On l’avait quitté blessé au genou en toute fin de 2020. Mais après être passé notamment par les mains expertes de Fabrice Gautier à Los Angeles, l’ex-meneur des Nets va pouvoir reprendre le fil de sa carrière à Washington.

Une arrivée suscitant quelques interrogations, surtout d’un point de vue contractuel. Dinwiddie l’a clamé haut et fort durant toute la saison, il méritait un salaire de meneur titulaire qu’il estime à 20-25 millions de dollars par an.

Si Brooklyn a passé son tour en se focalisant sur la prolongation de son « Big Three », Washington a décidé de tenter le pari avec un contrat de 62 millions sur 3 ans pour la Californien qui aura la lourde tâche de remplacer Russell Westbrook ainsi que de perpétuer la tradition du poste 1 à Washington.

« Je ne suis pas Gilbert (Arenas), John (Wall), Russ (Westbrook) » assure Dinwiddie pour ESPN. « Ce sont des joueurs avec des personnalités intéressantes. On parle de certains des meilleurs joueurs. Evidemment Russ est l’un des meilleurs de l’histoire en termes de triple-double. Vous avez aussi Gilbert qui est l’un des meilleurs scoreurs de tous les temps et vous avez aussi John qu’on peut ranger dans la catégorie des meilleurs meneurs de la ligue. »

Il pense que seul Lowry méritait de signer un contrat avant lui

A propos des meilleurs meneurs de la ligue, Dinwiddie ne voyait pas grand monde meilleur que lui parmi ceux disponibles sur le marché cet été. « Pour moi, je devais être le deuxième meneur à signer un contrat puisque Kyle (Lowry) a gagné un titre donc c’était évident qu’il allait demander un contrat proche du max. Ça m’a un peu surpris de voir que Lonzo était le deuxième meneur à signer son contrat. »

Néanmoins il se refuse à toute comparaison avec ces anciennes stars de DC. « Je pense que mon style de jeu est très différent d’eux. Je respecte ce qu’ils ont fait mais je veux être connu comme un winner. Et j’espère apporter du succès à la franchise. »

Un succès qui dépend fortement du cas Bradley Beal. L’arrière a vu partir Russell Westbrook du côté de Los Angeles et se retrouve finalement à jouer avec Spencer Dinwiddie, mais aussi Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kumza et Montrezl Harrell. Si l’ancien des Nets peut retrouver son niveau et que l’effectif des Wizards est beaucoup plus épais que par le passé, Beal vise sans doute autre chose qu’une place au play-in, ou une élimination au premier tour des playoffs.

Après s’être déjà entretenu avec la star des Wizards, Dinwiddie ne peut qu’être spectateur du destin de Beal. « Je lui ai parlé mais ça reste ses choix et il en est le maitre, donc je ne peux pas parler de ses intentions. Je pense que nous sommes tous les deux prêts à prendre un petit pari sur l’autre pour tenter quelque chose de spécial. On ne doit que se concentrer sur le moment présent. Si les plans changent alors ça changera. Mais nous sommes actuellement ici et nous avons une chance de faire quelque chose de spécial. »