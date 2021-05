Spencer Dinwiddie vise toujours un retour en playoffs… et un gros contrat cet été

Blessé depuis le 28 décembre suite à une rupture d’un ligament croisé du genou, Spencer Dinwiddie ne se décourage pas dans l’optique d’effectuer son retour en juin prochain.

En effet, si ce genre de blessure nécessite une période de récupération allant généralement de 8 à 12 mois, le meneur des Nets semble sûr de son fait et vise toujours le mois de juin et les potentielles finales de conférence pour revenir à la compétition. Même si, du côté de Brooklyn, on préfère rester prudent.

« Je sais que la franchise et Sean Marks ne veulent pas que je donne une date précise pour mon retour mais je veux revenir en playoffs » persiste Spencer Dinwiddie au New York Post. « Si vous pouvez être l’homme le plus rapide de l’histoire à revenir de ce genre de blessure avec seulement cinq mois de convalescence, cela vous donne la possibilité de revenir en juin avec plusieurs semaines pour vous remettre en forme. Je dis juste ça comme ça. »

Un sacré pari que Spencer Dinwiddie s’est mis en tête, même si on voit mal les Nets prendre le moindre risque avec leur joueur, d’autant que Sean Marks a récemment offert un contrat à Mike James jusqu’à la fin de la saison.

Malgré la blessure, Spencer Dinwiddie vise le gros contrat cet été

Justement, en terme de contrat, le joueur de 28 ans ne se fait pas trop de souci non plus. Alors qu’il dispose d’une « player option » à 12 millions de dollars pour la saison prochaine, qu’il serait sage d’activer après une année quasi-blanche, le Californien de naissance ne voit pas les choses ainsi. « Je vais être plus qu’en bonne santé quand la free agency va commencer. Et 12 millions de dollars, ce n’est pas le salaire d’un meneur titulaire en NBA. C’est probablement aux alentours des 20-25 millions donc, logiquement, je ne devrai pas activer ma player option. »

Avec déjà plus de 150 millions de dollars garantis pour la saison prochaine, le salary cap des Nets surpasse largement le cap instauré par la NBA. Malgré cela, Brooklyn possède les « Bird Rights » de Spencer Dinwiddie.

Par conséquent, le « front office » peut le prolonger sans se soucier de la masse salariale, à condition de ne pas avoir peur des taxes. « Si Brooklyn veut me prolonger avec les « Bird Rights », je serais vraiment content d’être de retour et d’essayer de gagner, je l’espère, un second titre consécutif. Et si ce n’est pas le cas, alors je serais libre de m’engager où je le souhaite. Ce qui est également une situation intéressante. »

Étant donné que Brooklyn a déjà près de 80 millions de dollars promis l’an prochain à son backcourt Kyrie Irving – James Harden, il semble quand même très douteux que la franchise en offre 20 à 25 millions de plus pour Spencer Dinwiddie. S’il décide vraiment de tester le marché, son avenir semble donc s’inscrire ailleurs…