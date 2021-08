Vincent Collet : « L’Italie est une équipe qui a fait un TQO exceptionnel »

Invaincue, la France connaît enfin son adversaire pour les quarts de finale des Jeux olympiques, et le tirage a été clément puisque la France défiera l’Italie de Danilo Gallinari. Un adversaire à sa portée, mais Vincent Collet rappelle que les Italiens sont en grande forme depuis plusieurs semaines.

« L’Italie est une équipe qui a fait un TQO exceptionnel. Elle est allée chercher sa qualification en Serbie, à Belgrade, ce qui est quand même un véritable exploit » rappelle le sélectionneur des Bleus. « Elle a confirmé depuis le début de ces Jeux olympiques qu’elle était compétitive en terminant 2e du groupe B et ne perdant que de 3 points contre l’Australie. C’est donc un adversaire très solide. De toute façon, on savait qu’on aurait une équipe forte en face de nous. C’est un quart de finale qui est ouvert. »

Pas question donc de se projeter déjà sur une possible demi-finale face à la Slovénie, autre équipe invaincue après cette première phase. « On a vu que la Slovénie était un adversaire redoutable, on l’a vu cet après-midi dans un match exceptionnel contre l’Espagne. Depuis que Luka Doncic est en équipe nationale, la Slovénie n’a toujours pas perdu. Si par bonheur, nous passons l’obstacle italien mardi, nous serons probablement opposés aux Slovènes en demi-finale, même si l’Allemagne va tout donner de son côté. Il faudra être très bons. Déjà, pensons à l’Italie. »

Ce sera mardi, à 10h20 heure française, et les Bleus auront deux séances d’entraînement pour se préparer.