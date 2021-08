Jeux olympiques | France – Italie et Etats-Unis – Espagne en quarts de finale !

Quelques (longues) minutes après la victoire de la Slovénie contre l’Espagne, le comité olympique a procédé au tirage au sort des quarts de finale du tableau masculin. Et on a le droit à deux très grosses affiches avec Team USA – Espagne et Australie – Argentine. La France a le meilleur tirage au sort possible avec l’Italie. Mais méfiance…

Rendez-vous mardi pour les quatre rencontres avec un possible France – Slovénie en demi-finale.

France – Italie (mardi 3 août, à 10h20 heure française)

Slovénie – Allemagne (mardi 3 août, à 3h heure française)

–

Etats-Unis – Espagne (mardi 3 août, à 6h40 heure française)

Australie – Argentine (mardi 3 août, à 14h heure française)