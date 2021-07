Bradley Beal veut voir un Rui Hachimura plus agressif à Tokyo

Contraint de regarder les JO à la télé à cause du Covid-19, Bradley Beal aura un œil avisé bien évidemment sur ses anciens coéquipiers de Team USA mais aussi sur son partenaire aux Wizards, Rui Hachimura.

Le Japonais sera l’atout principal de sa sélection. Par conséquent, il devra sortir de son rôle de 3e option chez les Wizards pour se montrer agressif et mener les siens le plus loin possible.

Auteur de deux saisons identiques statistiquement (même nombre de points marqués et de tirs pris et réussis), Rui Hachimura joue les faire-valoir aux côtés de Russell Westbrook et Bradley Beal quitte à parfois trop s’effacer.

Bradley Beal liste les axes de progression

Une attitude qui agace le meilleur scoreur des Wizards, qui espère voir l’ailier fort se faire violence durant ces JO.

« Coach Mark (Mark Few, entraineur de Gonzaga, l’ancienne fac de Rui Hachimura) était avec Team USA (à Las Vegas) et nous avons eu une conversation le premier jour. Il m’a dit : ‘Tu dois lui dire d’être agressif, reste sur son dos, assure-toi qu’il soit agressif.’ Je lui ai répondu : ‘J’ai essayé de lui dire, que voulez vous que je fasse de plus ?' » explique Bradley Beal sur les ondes de NBC Sports.

Pour l’arrière, c’est frustrant car Rui Hachimura a le potentiel pour être beaucoup plus dominant. « Il doit être agressif. Il a un potentiel incroyable, on le sait tous. Il devrait travailler sur son maniement du ballon. Je pense que ça l’aiderait à jouer davantage ailier qu’ailier fort. Il a des choses qu’on n’apprend pas. Il shoote mieux que l’année dernière, son tir est plus constant. Son jeu à mi-distance est très bon également. »

Que peut donc faire le Japonais pour passer un cap ? « Ses principaux axes de progression restent son maniement de balle et sa faculté à finir près du cercle. Je ne veux pas le voir juste s’exprimer en transition. Je veux qu’il dunke également face à son défenseur sur demi-terrain » conclut ainsi Bradley Beal.