Peu importe l’issue de la série, les finalistes sont toujours partants pour les JO

Peu d’éléments incitent des finalistes NBA à participer à ces Jeux olympiques. La récupération est minime (trois à cinqjours selon la fin de la série), la saison régulière a poussé les organismes dans leurs retranchements et le cadre des JO, avec l’absence des fans, donnera une ambiance très spéciale à la compétition au Japon.

Pour autant, Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday continuent de l’assurer : ils prendront part à l’aventure une fois ces Finals terminées.

« Ça ne me dérange pas du tout. J’adore le basket. C’est difficile pour moi de prendre quelques semaines de congés pendant l’intersaison car je veux revenir dès que possible à la salle pour bosser mon jeu »

Pour Devin Booker, ces JO sont le « but d’une vie » et le moyen de briller dans « la compétition de basket la plus prestigieuse au monde ». Du côté des deux Bucks, on souligne tout simplement l’amour du jeu. « J’aime jouer au basket donc pourquoi arrêter ? » demande Jrue Holiday.

Khris Middleton ajoute même que les entraineurs de Team USA lui ont en quelque sorte rendu service avec cette convocation. « Ça ne me dérange pas du tout. J’adore le basket. C’est difficile pour moi de prendre quelques semaines de congés pendant l’intersaison car je veux revenir dès que possible à la salle pour bosser mon jeu. Et je n’aurai pas besoin de me remettre en forme. »

Avec la fin du tournoi olympique programmé le 7 août et le début des training camp le 28 septembre prochain, les Américains, à supposer qu’ils atteignent au minimum le match pour la troisième place, auront sept grosses semaines pour recharger les batteries puis retourner au boulot.

« Il n’y a rien de personnel jusqu’à ce que les lignes soient franchies. Ils ne sont pas comme ça et je ne me comporterai jamais de la sorte avec eux car on se respecte énormément »

Mike Budenholzer n’était surement pas contre un peu de repos pour ses deux stars mais, comme il l’a avoué en conférence de presse, elles ont le dernier mot. « Ils sont devenus des voyous, ils ne m’ont pas laissé le choix. C’est probablement intelligent de leur part et je suis malheureusement sérieux » expliquait le coach avec le sourire avant d’affirmer avec plus de sérieux « qu’ils peuvent se gérer par eux-mêmes. »

Au-delà de la fatigue engendrée, Devin Booker ou le duo Middleton/Holiday devra gérer la déception de la défaite. De quoi voir des tensions entre les deux camps lors du rassemblement à Tokyo ? « Il n’y a rien de personnel jusqu’à ce que les lignes soient franchies. Ils ne sont pas comme ça et je ne me comporterai jamais de la sorte avec eux car on se respecte énormément » explique le Sun pour USA Today. « Je pense que c’est pour cette raison qu’on est actuellement dans nos situations. Représenter son pays est quelque chose de totalement différent que de s’affronter lors des Finals NBA mais je respecte toujours ceux qui jouent au plus haut niveau. »

Même chose pour un Khris Middleton, qui rappelle que l’objectif collectif primera sur tout le reste. « Je pense que ça ira pour nous. On ne sera pas les meilleurs amis pendant les JO mais nous serons de bons coéquipiers. On prendra le même chemin et on essaiera de faire le boulot. »