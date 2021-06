Calendrier : les grandes dates de la saison NBA 2021/22

Après une saison raccourcie à 72 matches et condensée, la NBA était déterminée à revenir à un calendrier classique, et c’est confirmé. La ligue vient de dévoiler les grandes dates de la saison 2021/22, et on en revient à un schéma classique d’octobre à juin.

On notera tout de même que les training camp débuteront le 28 septembre, et ce qui signifie que les finalistes NBA et/ou les participants aux Jeux olympiques auront environ deux mois de pause puisqu’un éventuel Game 7 des Finals est prévu le 22 juillet, tandis que les JO de Tokyo se termine le 7 août. On a pu constater cette saison que ça pouvait avoir de l’influence sur le plan de la fatigue et des blessures.