Les Pistons vont installer un bar au bord de leur terrain la saison prochaine

Alors que les salles NBA n’ont retrouvé tout leur public qu’en toute fin de campagne, les franchises réfléchissent afin de maximiser les revenus tirés des billets, et notamment justifier les prix de plus en plus élevés investis par ceux qui achètent des places (ou des abonnements) au bord du terrain.

Actuellement en pleine transition, les Pistons vont eux carrément installer un bar au bord du terrain !

Celui-ci, appelé le « CURE Insurance Courtside Club », sera ainsi accessible à certains fans du premier rang, qui pourront donc aller boire des liqueurs, de la bière et manger quelques amuse-bouches. En complément, ces supporters disposeront également d’une place de parking réservée, juste à côté de la salle.

« Le CURE Insurance Courtside Club est une occasion unique de remodeler et d’améliorer l’expérience des fans », assure Brenden Mallette, vice-président des partenariats d’entreprises. « Alors que nos fans reviendront en force à la Little Caesars Arena cet automne pour la première fois depuis près de 18 mois, ce club est l’une des nombreuses nouvelles commodités qui les accueilleront à nouveau au sein de l’univers basket de Detroit. »