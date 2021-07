Avant le Game 4 de la nuit dernière entre les Bucks et les Suns, Mike Budenholzer était invité à s’exprimer sur l’importance de Pat Connaughton pour son équipe.

« Il est essentiel avec sa qualité de shoot », reconnaissait alors le coach de Milwaukee. « Je pense que tout est important pour lui et pour nous : sa capacité à se tenir prêt, sa préparation avant que la balle n’arrive dans ses mains, son habileté, le positionnement de ses pieds, les espaces qu’il crée quand il joue… […] Il nous aide de tellement de manières différentes. Ça peut être avec un ou plusieurs 3-points, un panier près du cercle, une claquette au rebond offensif, des passes décisives… Parfois, il réussit simplement des choses que ses coéquipiers et entraîneurs apprécient, mais qui ne se voient pas [dans les statistiques]. Il est donc important pour nous. »

Des paroles qui prennent encore davantage de sens, au regard de la performance justement livrée par Pat Connaughton, dans ce Game 4. Auteur de 11 points et 9 rebonds en 32 minutes, à 3/7 à 3-points, il a apporté la petite étincelle nécessaire à sa franchise, pour soutenir Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo.

Le facteur X pour les Bucks ?

Pesant exclusivement dans le quatrième quart-temps, avec ses 3-points salvateurs et ses rebonds offensifs lors de ce « run » déterminant de 7-0, et à l’issue duquel l’arrière de 28 ans a finalement compilé 8 points et 5 rebonds sur cette période, en un peu plus de 11 minutes de jeu.

« C’est ce que nous voulons qu’il fasse, c’est pour ça qu’il est sur le terrain », estimait après coup Khris Middleton, au sujet de la prestation de son coéquipier. « Il a inscrit de gros tirs pour nous cette saison et dans ces playoffs. Il est là pour une raison. Et s’il a une possibilité de tir ou qu’il est ouvert, il doit tenter sa chance, peu importe s’il marque ou non. Car c’est un grand shooteur et il maintient la défense sous pression. »

Pat Connaughton est, en tout cas, celui qui a affiché le meilleur « +/- » de la rencontre de la nuit dernière, remportée à l’arrivée par les Bucks : +21 ! Une statistique qui illustre ses bons passages sur le terrain.

À l’image, finalement, de ce que réalise le 41e choix de la Draft 2015 depuis le début de ces Finals 2021, au cours desquelles il tourne à 10.3 points et 5.3 rebonds de moyenne, à 51% aux tirs et 47% à 3-points (sur quatre matchs). Le genre de facteur X qui peut potentiellement faire basculer une série, d’autant plus à ce stade de la compétition.

Un apport tout en spontanéité, donc, de Pat Connaughton, qui ne se pose jamais trop de questions. Lui qui a comme particularité d’avoir également été drafté en MLB, en 2014. Et qui, dans l’ombre, s’est imposé comme un bon complément du trio majeur de Milwaukee, composé de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday.

Faire travailler Devin Booker

Mais au-delà de sa contribution en attaque, Pat Connaughton a aussi été sollicité en défense. En l’absence de Donte DiVincenzo, il a ainsi un rôle à jouer sur les meilleures arrières adverses, et donc face à Devin Booker.

« J’ai confiance en mes qualités athlétiques, je pense pouvoir défendre à un niveau élevé », livrait après coup l’arrière/ailier des Bucks. « Je crois que [les Suns] me recherchent parfois en un-contre-un et je prends ça comme de la fierté. Devin Booker m’a eu une fois sur une feinte à laquelle je n’aurais pas dû mordre, car ça lui a donné des points gratuits aux lancers-francs. Nous en avons discuté et je dois mieux faire dans ce genre de situation. Mais c’est un joueur formidable. Il a inscrit des tirs sur moi en début de match, dans le troisième quart-temps aussi, mais ils étaient difficiles et contestés. Car c’est ça mon travail : m’assurer d’être physique avec lui, qu’il ne soit jamais libre et, s’il l’est, de lui rendre la tâche compliquée. Je ne pensais qu’à ça en fin de match : qu’il ne me déborde pas et que je sois assez physique face à lui. Ce qui l’a probablement perturbé quand il a pris son tir. »

L’ancien joueur des Blazers a ainsi fait travailler toute la soirée le All-Star des Suns, certes auteur de 42 points (à 17/28 aux tirs !) la nuit dernière, mais limité à seulement 4 points (à 2/6 aux tirs) dans le dernier acte.

Et les efforts de Pat Connaughton de ce côté du parquet n’y sont clairement pas étrangers, comme en atteste en effet cette action, à 1 minute 50 de la fin de la partie (99-99), où Devin Booker s’est retrouvé en un-contre-un face à lui, et qu’il a finalement été contraint de prendre (puis rater) un tir forcé.