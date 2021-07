Le duo Antetokounmpo/Middleton résiste à un énorme Devin Booker et les Bucks égalisent !

Place au Game 4 de ces Finals 2021 entre Milwaukee et Phoenix. Et comme lors du Game 3, ce sont les Bucks qui n’ont pas le droit à l’erreur, eux qui se retrouveraient en très mauvaise posture en cas de défaite ce soir. Ainsi, il leur faudrait alors l’emporter à trois reprises (dont deux fois chez les Suns), de manière consécutive, afin d’espérer décrocher le deuxième titre de leur histoire.

Les premières minutes de la partie sont en tout cas à l’avantage des Suns, bien inspirés collectivement pour trouver des paniers faciles, et auteurs d’un 10-0 rapide. Contrairement au Game 3, ce sont Mikal Bridges et surtout Devin Booker (8 points) qui portent leur équipe offensivement, avec leur agressivité retrouvée à mi-distance et près du cercle. Emmenés par Khris Middleton (7 points), et non pas Giannis Antetokounmpo, discret dans cette entame de match, les Bucks s’accrochent en profitant notamment des pertes de balle adverses (16-9).

Joué sur un faux rythme, ce début de rencontre est avant tout synonyme de maladresse des deux côtés. Si Phoenix fait la course en tête, grâce désormais à l’activité de Deandre Ayton (6 points, 6 rebonds) dans la peinture, Milwaukee reste à distance raisonnable de ses visiteurs, avec ses quelques 3-points convertis. Et après un quart-temps tendu et hâché, les deux équipes se tiennent en une possession d’écart (23-20).

Annulé dans le Game 3, le show Devin Booker peut reprendre

Dans le deuxième acte, aucune embellie n’est à signaler dans le niveau de jeu. Bucks et Suns continuent, ainsi, de se rendre coup pour coup au tableau d’affichage. Avec principalement Giannis Antetokounmpo et Jae Crowder qui se distinguent de part et d’autre, respectivement dans la raquette et derrière l’arc. Jusqu’à ce qu’un « run » de 8-0, instigué par un Brook Lopez très présent à l’intérieur, ne remette enfin la franchise du Wisconsin aux commandes (37-33).

Dans le dur offensivement depuis de nombreuses minutes, Phoenix s’en remet alors à l’intenable Devin Booker pour retrouver des couleurs. Auteur de 20 points rien que dans cette première mi-temps, l’arrière All-Star accumule les réussites à mi-distance, près du cercle et aux lancers-francs pour redonner l’avantage aux siens. Mais Milwaukee ne plie pas sous les coups de boutoir du feu follet adverse et Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday se relaient bien dans la peinture pour permettre aux leurs de rattraper leur retard à la pause (52-52).

Au retour des vestiaires, le jeu se hache avec plusieurs coups de sifflet et l’intensité retombe quelque peu. De son côté, l’imperturbable Devin Booker n’en finit plus de martyriser ses défenseurs à mi-distance et il en profite pour devenir le recordman de points marqués par un joueur NBA, au cours de sa toute première campagne de playoffs. Au final, seuls ses problèmes de fautes semblent pouvoir ralentir « D-Book » ce soir. Une aubaine pour les Bucks, qui restent au contact des Suns, dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (65-60).

Fantomatique jusqu’ici, Chris Paul relève enfin la tête avec deux paniers bienvenus pour sa confiance, mais le collectif de Milwaukee, toujours guidé par un super Khris Middleton (26 points), tient bon et ne faiblit pas. Les joueurs de Phoenix placent ensuite un petit coup d’accélérateur, en bouclant ce quart-temps sur un 10-3, lancé par l’inévitable Devin Booker (38 points). Suffisant pour mener de deux possessions, à douze minutes de la fin (82-76).

Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo en patrons !

Dans le dernier acte, ce sont les « role players » Cam Johnson et Pat Connaughton qui se tirent d’abord la bourre à 3-points, avant que Chris Paul et Jrue Holiday ne les imitent à mi-distance, puis que Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ne se démènent, afin de ramener les Bucks à -3 (93-90). Alors que les Suns pointaient encore à +9 (85-76), dans les premiers instants de cette ultime période.

Un « money-time » de folie se profile au Fiserv Forum et les meilleurs joueurs de chaque équipe sortent de leur boîte, après que Pat Connaughton et Bobby Portis aient signé ensemble un 7-0, pour une nouvelle fois relancer Milwaukee (95-93). Sauf que Devin Booker, qui a porté son équipe offensivement tout le match, s’avère impuissant devant les exploits du tandem Khris Middleton – Giannis Antetokounmpo. Au scoring, Khris Middleton s’occupe de tout à mi-distance et signe un 6-0, tandis que Giannis Antetokounmpo fait la différence en défense, avec notamment un énorme contre sur un « alley-oop » de Deandre Ayton !

Une action défensive de grande classe de la part du Défenseur de l’année 2020, qui laisse finalement Khris Middleton puis Jrue Holiday achever Phoenix aux lancers-francs (109-103). Quant à Chris Paul, il a ponctué sa soirée compliquée sur une perte de balle préjudiciable, à 101-99. Incarnant mieux que quiconque le « supporting cast » défaillant de Devin Booker, ce soir…

À l’arrivée, Khris Middleton termine ainsi avec 40 points, 6 rebonds et 4 passes au compteur, pendant que Giannis Antetokounmpo compile 26 points, 14 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 2 contres (!) à ses côtés. Un match plein du duo All-Star des Bucks, nécessaire pour résister à un immense Devin Booker (42 points) et revenir à 2-2 dans ces Finals. Avant un Game 5 immanquable, dans la nuit de samedi à dimanche, dans l’Arizona !