Devin Booker ou le travail dans la peau

S’il peut être compliqué pour certains jeunes de tout mettre en oeuvre pour atteindre leurs objectifs, Devin Booker n’a jamais rencontré de difficultés à ce niveau là.

Habité par l’envie de réussir au plus haut niveau, l’arrière des Suns a dès son plus jeune âge employé les grands moyens pour se hisser à la hauteur de ses ambitions.

Un bourreau de travail dès le lycée

Bien avant de fouler les parquets NBA voire même ceux de NCAA avec l’université de Kentucky, le 13e choix de la draft 2015 a travaillé sans relâche lors de sa période lycéenne quitte à délaisser les activités plus « classiques » d’un ado de son âge. « Je ne faisais pas grand chose quand j’étais au lycée. » se rappelle Devin Booker en conférence de presse. « J’ai passé tous mes week-end à aller en Alabama pour m’entrainer avec mon équipe qu’était les Alabama Challenge. La semaine, je m’entrainais une première fois avant les cours tôt le matin et le soir après les cours. Quand je rentrais, il était l’heure d’aller dormir. »

Un rythme à double tranchant car cette pratique du basket non-stop pouvait l’améliorer ou lui faire naitre une forme de lassitude. « J’ai fait beaucoup de sacrifices quand j’étais enfant mais je voulais atteindre mes objectifs. S’il fallait le refaire 1 million de fois, je le referais. »

Une éthique de travail et une envie de réussir qui l’accompagnent aujourd’hui en NBA. « Beaucoup de gens ne voient que les matchs mais vous ne voyez pas tout le travail réalisé autour » assure Jae Crowder.

Jae Crowder l’a toujours eu à l’oeil

Adversaire avant d’être son coéquipier, Crowder sentait qu’il était différent des autres. L’ailier avait déjà pu le remarquer lors de son record en carrière à 70 points et il en profite aujourd’hui à ses côtés. « Il est fait pour ça. C’est quelque chose que j’ai vu avant de venir ici et c’est vraiment agréable d’être dans son équipe » continue Crowder pour Yahoo Sports.

Booker veut atteindre ses objectifs et il s’en donne les moyens en assumant ses responsabilités. Dans les faits, cela se matérialise par des énormes performances alors qu’il connait ses premiers playoffs. Les franchises de Los Angeles l’ont appris à leurs dépens, que ce soient les Lakers lors de ce match 6 terminé à 47 points et 11 rebonds, ou les Clippers avec un triple-double à 40 points, 13 rebonds et 11 passes.

L’arrière apprécie quand la route s’élève et son coéquipier adore cette mentalité. « Je ne voudrais pas jouer avec quelqu’un qui fuit ses responsabilités. Il joue super bien quand l’occasion se présente. Jamais il ne se défilera. C’est un sacré joueur, un sacré compétiteur et je suis heureux de jouer à ses côtés pour ces finales NBA. »