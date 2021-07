Deux jeunes assistants de plus autour de Ime Udoka à Boston

Après Will Hardy et Damon Stoudamire, Ime Udoka continue d’assembler son staff pour entamer sa carrière de coach à Boston la saison prochaine.

En effet, d’après ESPN, les Celtics vont accueillir Aaron Miles et Garrett Jackson, qui vont ainsi combler les départs de Jay Larranaga et Jamie Young.

Le premier (38 ans) travaillait avec les Warriors depuis 2019, pour s’occuper du développement des joueurs, après avoir été le coach de l’équipe de G-League affiliée à la franchise californienne pendant deux saisons.

Jackson (29 ans), lui, est un ancien joueur qui a fait ses gammes à USC en NCAA avant de partir à l’étranger (Australie et Allemagne notamment) pour sa carrière professionnelle.

Le banc de Boston sera donc très jeune la saison prochaine puisqu’en plus de ces deux assistants de moins de 40 ans, rappelons que Hardy n’a que 33 ans, Stoudamire 47, et Udoka fêtera ses 44 printemps dans quelques jours (9 août).

Portland, Oregon, not Maine, connection to Celtics. Congratulations to @AMiles_11 and @Iambiggie503 on joining new Boston head coach Ime Udoka’s coaching staff. Garrett Jackson, too. pic.twitter.com/sqkghocDJP

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 14, 2021