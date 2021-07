Deux assistants historiques des Celtics poussés vers la sortie

C’est confirmé Will Hardy va bel et bien quitter les Spurs pour rejoindre Ime Udoka aux Celtics. Le jeune assistant de Gregg Popovich rejoint Joe Mazzulla, seul assistant de Brad Stevens conservé. Le Boston Globe confirme qu’Udoka tente de recruter Damon Stoudamire, l’ancien meneur des Raptors et des Blazers, aujourd’hui entraîneur de l’université de Pacific.

Par ailleurs, on apprend que les contrats de Jay Larranaga et Jamie Young n’ont pas été renouvelés. Le premier, bien connu des Français pour avoir joué en Pro A, était en place depuis 2012, et il était le premier assistant de Stevens.

« J’apprécie vraiment l’opportunité qui m’avait été donnée de travailler pour la meilleure franchise de la NBA pendant les neuf dernières années », a réagi Larranaga dans le Boston Globe. « J’ai tellement appris à la fois des joueurs que j’ai coachés et des personnes avec lesquelles j’ai travaillé. J’ai apprécié tant de choses en faisant partie des Celtics et je n’emporte que de bons souvenirs alors que je passe au prochain chapitre de ma carrière d’entraîneur. »

Quant à Young, c’est la fin d’une collaboration de… 20 ans puisqu’il était arrivé aux Celtics en 2001 comme assistant vidéo. C’est Doc Rivers qui l’avait intégré à son staff, et Brad Stevens l’avait convaincu de rester en 2013.

« Cette expérience a été incroyable », a déclaré Young. « On n’a pas l’habitude de rester aussi longtemps au même endroit dans ce métier. C’était tout ce qu’on peut rêver : dix-sept saisons en playoffs, cinq finales de la Conférence de l’Est, deux finales NBA et un titre. »