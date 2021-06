Ime Udoka voudrait Damon Stoudamire dans son staff à Boston

Désormais installé sur le banc des Celtics, Ime Udoka doit désormais réfléchir pour composer son staff. Il a déjà commencé en attirant Will Hardy des Spurs et d’après ESPN, il aurait ciblé Damon Stoudamire.

L’ancien joueur des Raptors et des Blazers, rookie de l’année en 1996, est le coach de l’université de Pacific depuis 2016 après avoir été assistant en NCAA à Memphis (chez les Tigers) et Arizona (avec les Wildcats) et également en NBA, chez les Grizzlies entre 2009 et 2011.

Tous deux nés à Portland, Ime Udoka et Damon Stoudamire se connaissent très bien puisqu’ils ont joué ensemble, à San Antonio, lors de la saison 2007/08. Le meneur de jeu, qui évoluait à Memphis et allait prendre sa retraite à l’issue de cet exercice, avait en effet rejoint les Spurs en cours de saison.