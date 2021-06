Un assistant des Spurs va rejoindre Ime Udoka aux Celtics

Les « Popovich Boys » continuent de se placer un peu partout en NBA, et la semaine dernière, on a appris la nomination d’Ime Udoka comme coach des Celtics. L’ancien scoreur de Pro B, en France, avait fait ses gammes aux Spurs avant d’accepter des postes d’assistant aux Sixers d’abord, puis aux Nets. Désormais, c’est à lui de composer son staff, et The Athletic révèle qu’il va recruter sur le banc de San Antonio avec la venue de Will Hardy.

Nommé assistant de Popovich en 2019, justement lors du départ d’Udoka à Philadelphie, Hardy (33 ans) a grimpé tous les échelons aux Spurs. Engagé comme stagiaire en 2010, il devient coordinateur vidéo trois ans plus tard. Il dissèque alors les images des rencontres en compagnie de Gregg Popovich.

Popovich savait qu’il allait partir…

Puis, en 2016, l’assistant coach Chad Forcier quitte San Antonio pour rejoindre Frank Vogel à Orlando. C’est le moment pour les Spurs de l’intégrer comme assistant aux côtés de Becky Hammon par exemple, assis derrière le banc. En quelque sorte, ce sont les assistants des assistants.

« C’est quelqu’un qui écoute très bien », expliquait Popovich à l’époque. « Il a passé beaucoup de temps à la salle ces dernières années, à discuter avec les assistants coachs, à regarder les exercices, etc. Les joueurs le respectent. Il sait y faire avec eux, sans être trop autoritaire. »

Dans la foulée, il est catapulté coach de l’équipe de Summer League, et Popovich avait déclaré à son propos : « Je suis quasiment certain que dans les deux ans, on va le perdre. Si on part du principe que tout le monde va rester, il ira sur un autre banc ailleurs. »

Il ne s’était trompé que de quelques années…