Les Knicks sur la piste de Duncan Robinson ?

Avec une 4e place au classement de la conférence Est, ainsi que le MIP et le coach de l’année, la franchise de James Dolan a réalisé un exercice impressionnant. Malheureusement, la parenthèse enchantée a pris fin face à des Hawks plus talentueux et moins prévisibles offensivement.

Même s’ils ont été efficaces à 3-points lors de la saison régulière, avec le deuxième pourcentage de la ligue à égalité avec les Nets (39,2%), les Knicks ont besoin de shooteurs. Avoir un ou deux spécialistes de plus à 3-points permettrait à l’équipe de varier son jeu et de tenter plus souvent sa chance de loin.

Sur cette saison régulière, New York n’a ainsi tiré que 30 fois par match à 3-points. Seuls les Cavs, les Wizards et les Spurs prenaient moins de tirs lointains que les pensionnaires du Madison Square Garden.

Le Heat garde la main

De ce fait, le management de « Big Apple » serait intéressé par Duncan Robinson. Le shooteur de Miami vient ainsi de compiler 13 points de moyenne, à 40.8% de loin. Comme le rappelle Ian Bagley sur SportNet New York, les Knicks disposent de 50 millions de dollars cet été. Ils pourraient donc passer à l’offensive pour le joueur de 27 ans.

Le problème pour eux, c’est que Duncan Robinson aborde cette « free agency » comme « free agent protégé ». C’est-à-dire que Miami peut s’aligner sur toutes les offres extérieures afin de le conserver. Et vu son rôle prépondérant dans l’attaque du Heat, on voit mal Pat Riley lâcher Duncan Robinson cet été. À moins que l’ailier et son agent n’obtiennent un salaire monstrueux rédhibitoire pour le Heat, obligé dans ce cas-là de le laisser partir.

Un dossier ambitieux mais compliqué à finaliser pour New York, qui pourrait se rabattre sur un Kendrick Nunn, également « free agent protégé » mais que Pat Riley se montrera moins réticent à laisser filer.