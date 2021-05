Most Improved Player 2021 | Julius Randle logiquement récompensé

La saison au plus-que-parfait de Julius Randle se poursuit. Après avoir décroché sa première sélection pour le All-Star Game, puis ramené les Knicks en playoffs pour la première fois depuis 2013, l’ailier-fort de 26 ans vient de remporter le trophée de Most Improved Player, qui récompense le joueur ayant le plus progressé entre deux saisons.

Sous les ordres de Tom Thibodeau, qui voit un autre de ses poulains être élu MIP, après Jimmy Butler en 2015, Julius Randle a littéralement explosé avec New York. Initialement mentionné dans des rumeurs de transfert, l’ancien intérieur des Lakers et des Pelicans est finalement resté à « Big Apple », où il est passé de 19.5 points, 9.7 rebonds et 3.1 passes de moyenne en 2019/20, à 24.1 points, 10.2 rebonds et 6.0 passes de moyenne en 2020/21.

Et en plus d’être devenu le premier représentant des Knicks à rafler cette distinction personnelle, Julius Randle est également devenu le seul joueur avec Larry Bird (en 1984/85, lors de la deuxième de ses trois campagnes de MVP consécutives) à tourner à minimum 20 points, 10 rebonds et 5 passes par match, à 50% aux tirs et 40% à 3-points, sur une saison.

Mais au-delà des statistiques individuelles de Julius Randle, et de ses pourcentages de réussite qui ont eux aussi progressé à 3-points (de 28% à 41%) et aux lancers-francs (de 73% à 81%), ce sont surtout les résultats collectifs de New York qui sont passés dans une autre dimension, sous l’impulsion du 7e choix de la Draft 2014, donc.

Le symbole de ces Knicks de retour au premier plan

Désormais dotée d’une défense pour le moins solide (107.8 points encaissés sur 100 possessions, la 4e de la ligue), la franchise new-yorkaise n’a ainsi eu de cesse de grimper dans les hauteurs de l’Est, pour finalement s’installer à la 4e place de sa conférence, avec un bilan de 41 victoires et 31 défaites. Un peu plus d’un an après avoir terminé à la 12e place à l’Est, affiché un bilan de 21 victoires et 45 défaites, puis raté la reprise dans la « bulle » d’Orlando.

Élément-clé du système de Tom Thibodeau, dans un rôle de « point-forward » qui lui sied à merveille (6 triple-doubles), Julius Randle est donc loin d’être étranger au redressement des Knicks, actuellement engagés (et menés 1-0) dans une série indécise face aux Hawks, au premier tour des playoffs.

Ce sacre est en tout cas une juste récompense pour le natif de Dallas, largement plébiscité par les votants, avec 493 points (dont 98 premières places, sur les 100 possibles), devant Jerami Grant (140 points, dont les deux autres premières places) et Michael Porter Jr. (138 points).

Julius Randle aura ainsi l’occasion d’étrenner son nouveau statut de MIP 2021 dès demain soir, au sein d’un Madison Square Garden bouillant, pour un Game 2 capital contre Atlanta. Un Game 2 au cours duquel l’ancien élève de Kentucky se devra de rebondir, après avoir raté son Game 1 (15 points, à 6/23 aux tirs), synonyme pour lui de débuts en playoffs.