Coach of the Year 2021 | Dix ans après, Tom Thibodeau l’emporte de nouveau !

Après Julius Randle, victorieux du trophée de Progression de l’année 2021, c’est au tour d’un autre élément-clé des Knicks de décrocher une récompense individuelle. Moins d’un an après son arrivée sur le banc new-yorkais, Tom Thibodeau a effectivement remporté le titre de Coach de l’année 2021, fort de ses 351 points (dont 45 premières places).

Au classement, l’entraîneur de New York devance Monty Williams (Suns), certes récipiendaire d’un plus grand nombre de premières places (45), mais battu d’une courte tête (340 points) par son homologue de « Big Apple ». Quant à Quin Snyder (Jazz), malgré son statut de coach de la meilleure équipe de la ligue en saison régulière, il doit se contenter d’une troisième place (161 points, dont 10 premières places).

Mais contrairement à Tom Thibodeau, éliminé au premier tour par les Hawks, Monty Williams et Quin Snyder peuvent se consoler en se disant que Phoenix et Utah sont encore engagés en playoffs, eux qui ont respectivement rendez-vous avec les Nuggets et les Clippers en demi-finale de conférence.

Et Monty Williams, quant à lui responsable du retour des Suns en playoffs, 11 ans plus tard, peut également passer outre cette déception en se rappelant qu’il a été élu Coach de l’année par ses pairs, courant mai.

Progression immédiate pour New York avec « Coach Thibs »

Toujours est-il que Tom Thibodeau est loin d’avoir volé le deuxième trophée « Red Auerbach » de sa carrière, lui qui avait déjà glané ce titre en 2011, avec les Bulls.

À l’époque, il s’agissait là aussi de sa toute première saison passée sur le banc d’une nouvelle équipe. Et comme il y a dix ans, soutenu par ses fidèles soldats Derrick Rose et Taj Gibson, « Thibs » a permis à sa franchise de remporter une vingtaine de matchs de plus, par rapport à l’année précédente.

Car entre les exercices 2019/20 et 2020/21, les Knicks sont effectivement passés d’un bilan de 21 victoires et 45 défaites (31.8% de succès) à 41 victoires et 31 défaites (56.9% de succès). Des résultats synonymes, pour eux, de 4e place à l’Est et, par conséquent, d’avantage du terrain au premier tour.

Mais en plus de s’être imposé dans le Top 5 des meilleures défenses de la ligue (107.8 points encaissés, sur 100 possessions), New York est donc parvenu, surtout, à atteindre les playoffs pour la première fois depuis 2013. Alors que les joueurs new-yorkais étaient appelés à se battre, au mieux, pour la 8e place de leur conférence.

Une campagne réussie en tous points pour les hommes de Tom Thibodeau, qui tenteront de progresser davantage, l’an prochain, après un été placé sous le ligne du travail. Comme souvent, avec ce stakhanoviste de la balle orange qu’est « Coach Thibs ».

À noter, pour finir, que Doc Rivers (Sixers), Nate McMillan (Hawks), Steve Nash (Nets) et Michael Malone (Nuggets) ont également reçu des votes lors de ce scrutin.