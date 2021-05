Monty Williams nommé coach de l’année par ses pairs

La liste des prétendants est longue cette saison mais le syndicat des coachs a fait son choix : c’est finalement Monty Williams qui a été élu coach de l’année à l’issue d’un scrutin où chaque entraîneur est amené à voter pour l’un de ses pairs.

A l’été 2019, le coach de Phoenix avait récupéré des Suns qui restaient sur trois saisons de suite conclues à la dernière place de la conférence Ouest avec un dernier exercice à 19 victoires pour 53 défaites.

Sa première saison bouclée par un sans-faute sur les huit derniers matchs dans la « bulle » a posé des bases solides pour l’exercice exceptionnel qui a suivi. Avecc le renfort particulièrement bénéfique de Chris Paul. Phoenix a ainsi réalisé un bond au classement à l’Ouest en passant de la 10e place en 2019-2020 (34v-39d) à la deuxième place de la conférence avec un bilan remarquable de 51 victoires en 72 matchs.

Après dix années de disette, Monty Williams a donc réussi à qualifier les Suns en playoffs, raflant au passage le titre de la division Pacifique, une première depuis 2007.

Scott Brooks (Washington), Michael Malone (Denver), Nate McMillan (Atlanta), Doc Rivers (Philadelphie), Quin Snyder (Utah) et Tom Thibodeau (New York) ont également reçu des voix dans un classement où on note l’absence de Steve Nash, deuxième à l’Est pour sa toute première saison en tant que coach.