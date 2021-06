Ben Simmons critiqué par Doc Rivers et Joel Embiid

Comme l’an passé, les Sixers se préparent à un été mouvementé… Jamais peut-être depuis les arrivées de Joel Embiid et de Ben Simmons, l’équipe n’avait eu un tableau aussi favorable pour aller au bout. Les Lakers, les Nets ou encore le Jazz sont passés à la trappe, et avant le Game 7 de cette nuit face aux Hawks, Philadelphie savait qu’en allant au bout, il aurait l’avantage du terrain même en finale NBA. Une opportunité en or.

Mais voilà, pour la 3e fois de la série, les hommes de Doc Rivers ont perdu devant leur public, et après cette nouvelle élimination, l’heure est au règlement de comptes. Pour Joel Embiid, le tournant du match, c’est lorsque Ben Simmons, sous le cercle, refuse un tir ou même un dunk, pour faire une passe à Matisse Thybulle. C’était une action pour égaliser.

« Je pense que le tournant, c’est lorsque… comment dire… c’est lorsqu’on s’est retrouvé avec un shoot ouvert, et qu’on n’en a mis qu’un lancer-franc sur deux, et qu’ensuite ils ont marqué derrière » estime Embiid, qui vise donc Simmons sans le nommer. « De l’autre côté, on n’a pas bien géré la possession, et Trae a mis un 3-points. On se retrouve à -4, et c’est de ma faute car je perds le ballon. Mais pour moi, le tournant, c’est ce shoot ouvert qu’on n’a pas pris. »

Ben Simmons : trois tirs pris dans les 4e quart-temps sur toute la série !

Tous les regards se tournent à nouveau vers Ben Simmons. Critiqué pour sa maladresse aux lancers-francs (32% !) et son incapacité à shooter de loin, il termine ce Game 7 avec un 2 sur 4 aux tirs, et donc aucun tir pris dans le dernier quart-temps ! Bien sûr, il prend 8 rebonds, délivre 13 passes, mais sa timidité dans les tirs coûte cher. C’est la deuxième vedette de l’équipe, et il ne peut pas prendre uniquement quatre tirs dans un match décisif. Il ne peut pas finir le 4e quart-temps sans le moindre tir ! Sur l’ensemble de la série, soit sept matches, Simmons n’aura pris que trois tirs dans les 4e quart-temps. Et il a d’ailleurs mis les trois…

« Je n’ai pas bien shooté aux lancers-francs dans cette série, et offensivement, je n’ai pas répondu présent » reconnaît l’Australien. « Je n’en ai pas fait assez pour mes coéquipiers. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. »

Doc Rivers ne sait pas si Ben Simmons peut mener une équipe au titre…

La question est de savoir s’il va les travailler à Philadelphie… En début de saison, son nom avait circulé dans le cadre d’un échange contre James Harden. Cet été, son nom va revenir dans les rumeurs d’échange car il n’est clairement pas le meneur qu’il faut aux côtés de Joel Embiid. D’ailleurs, Doc Rivers l’a laissé entendre. Voici sa réponse quand un journaliste lui demande si Ben Simmons est le meneur d’une équipe qui vise le titre. « Pour l’instant, je n’ai pas la réponse à cette question. Je ne connais pas la réponse. »

Et comment explique-t-il ce manque d’agressivité de son meneur de jeu ? « Je ne sais pas… Evidemment, il était en difficulté aux lancers, et c’est devenu un élément important dans cette série, il n’y a aucun doute là-dessus. Je crois toujours en lui, mais il y a du boulot à faire. Il va falloir aller à l’entraînement, bosser, et aller de l’avant. »