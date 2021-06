Avec Kevin Huerter en héros, Atlanta arrache la finale de conférence !

Chauffé à blanc, le Wells Fargo Center est en fusion, mais Atlanta a déjà gagné deux fois à Philadelphie, et il en faut donc plus pour impressionner Trae Young et sa bande. Ciblé par la défense des Sixers, le maestro des Hawks galère en attaque dans ce début de match. C’est Kevin Huerter qui crée le jeu et qui brille sur pick-and-roll, bien aidé par une défense adverse assez douteuse sur le jeu à deux.

Atlanta joue les yeux dans les yeux avec les leaders de la Conférence Est dans ce 1er acte. Les Sixers souffrent, mais Joel Embiid est en mission. Trop puissant poste bas pour Capela, il porte les Sixers. Aidé par un Tobias Harris aussi dans un grand jour, les deux hommes s’occupent de tout et permettent aux Sixers de virer en tête (28-25).

Joël Embiid en mission

Début de 2ème acte compliqué pour Philadelphie qui ratent des tirs ouverts, et enchainent les pertes de balle. A l’inverse, Atlanta joue de mieux en mieux. Surtout, les Hawks brillent sur les situations de transition. Danilo Gallinari par deux fois, puis Trae Young (1er panier du match) scorent à 3-points et agacent Doc Rivers (36-31).

Le coach demande à ses hommes de se calmer… Mais les deux équipes jouent avec une telle passion que c’est compliqué de réguler le tempo. Après une interception, Embiid remonte le terrain et claque un énorme dunk. Les Sixers recollent au score (36-36). Chahuté par ses adversaires et insulté par les fans, Trae Young continue de galérer. Tous ses tirs à 3-points sont courts malgré des positions ouvertes. Le problème, c’est que Philly n’en profite pas. Maladroits à 3-pts, ils ne parviennent pas à prendre les devants dans ce match. Les Hawks en profitent donc pour rejoindre les vestiaires en tête (48-46).

Il reste 24 minutes pour les deux équipes pour rejoindre les Bucks. Déjà très bon en 1er mi-temps, Harris continue d’épauler Embiid au scoring (51-48). Cependant, Philadelphie a toujours autant de mal à contrôler les situations de pick and roll. Toujours maladroit, Young se distingue par sa vision de jeu. Sa relation avec Capela est splendide et l’intérieur suisse se régale. Les deux équipes restent au coude à coude (60-60).

La nervosité gagne les Sixers

Marquer un panier ou même avoir une action propre résultent de l’exploit pour les deux équipes. C’est un Game 7 et aucune des deux équipes ne parvient à mettre la main sur le match. La peur de perdre commence à se faire ressentir de part et d’autre, et même des joueurs comme Dwight Howard censés avoir les nerfs solides et l’expérience de ce genre de match semblent manquer de lucidité. Auteur d’une faute flagrante et inutile, Howard permet aux Hawks de reprendre les devants (68-65).

La rentrée de Matisse Thybulle fait du bien aux Sixers mais ça ne stoppe par les pertes de balle, et les Hawks se régalent de ces rares paniers faciles. A la fin du 3e acte, Atlanta mène de 5 points et le Wells Fargo Center est de plus en plus silencieux… (75-70).

Il joue avec un genou en moins depuis deux semaines, mais c’est un formidable guerrier, et Joel Embiid prend le jeu à son compte. Un tir au poste haut, puis un tir à 3-points, la star des Sixers répond présent. Seul bémol, il n’arrive pas à être trouvé poste bas. C’est le feu dans la salle et les Hawks, si lucides jusque là, semblent être rattrapés par la pression. Seth Curry à 3-points donne 4 points d’avance (84-80).

Kevin Huerter MVP

Est-ce que les Sixers vont tenir cette avance pour s’offrir enfin cette finale de conférence ? Apparemment non, car Kevin Huerter est décidé à être le héros. Toute la soirée, ce dernier a porté son équipe vers la victoire. Posté bas, drive ou à 3-points, le compère de Young est en feu de partout. Les Hawks ont le match en main quand Young score enfin un 3-points de loin (93-87).

Philadelphie n’a plus le choix. Simmons marque un lancer-franc et Harris par le drive ramène Philly à un petit point (93-92). L’ambiance est aussi électrique qu’étouffante. Philly peut encore y croire mais Thybulle, si précieux défensivement, fait une faute inutile sur un tir à 3-points… et donne trois lancers-francs à Huerter. Ce dernier ne les rate pas et donne deux possessions d’avance (96-92). Derrière, Embiid seul à 3-points refuse le tir et perd le ballon. Gallinari part scorer en contre-attaque et l’Italien scelle le sort de cette rencontre.

Vainqueur 103-96, Atlanta réalise l’exploit monumental de venir l’emporter une 3e fois à Philadelphie pour décrocher la deuxième finale de conférence de son histoire. En face, c’est un terrible échec pour les hommes de Doc Rivers qui ont craqué mentalement trop de fois lors de cette série. L’été risque d’être, à nouveau, mouvementé du côté de la Pennsylvanie.