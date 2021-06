À Milwaukee, la force de la horde

Conclue de la plus belle des manières, cette série a marqué l’histoire de la NBA. Entre les performances légendaires de Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, les blessures, tous les éléments dramatiques étaient réunis…

« C’était le match le plus long. On aurait dit un combat de boxe » PJ Tucker ne s’y trompe pas. Avec la tension liée au contexte et l’intensité déployée, les joueurs sont sortis vidés de ce match. Au final, les Bucks sont les grands vainqueurs de cette rencontre et de cette série dantesque.

Entre le Game 5 de Kevin Durant et le scénario de cette rencontre, le MVP Giannis Antetokounmpo ne pouvait qu’être fier de sa franchise. « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans cette série et il y en a eu beaucoup sur cette rencontre. Tout le monde a tout donné. On aurait pu gagner avant la prolongation. Tout le monde s’est battu, que ce soit l’entraineur, le staff ou notre banc. On est venu cinq fois à New York (contre les Knicks et les Nets, en saison régulière et playoffs, avant ce Game 7) et on a perdu à chaque fois donc on voulait au moins prendre celui-là. »

Des Bucks soudés jusqu’à la fin

Milwaukee est donc en finale de conférence, certes fatigué mais sûrement en tant que favori car même si Philadelphie passe Atlanta, l’état du genou de Joel Embiid posera problème face à la densité physique des Bucks.

« On a travaillé très dur pour être là. » estime Giannis Antetokounmpo en conférence d’après match. « Je ne parle pas de basket mais de notre vie. Je voulais que tout le monde profite de ce moment parce que nous somme faits pour vivre ce genre de choses. Peu importe la pression ou ce qu’il s’est passé. On est fait pour ça donc on a cru en nous. Peu importe la victoire ou la défaite, on aurait continué d’être ensemble. »

Parmi les joueurs les plus résilients, on peut citer Jrue Holiday. En travers au niveau du tir sur cette série, le meneur a continué de prendre ses responsabilités. C’est pourquoi malgré son 5/23, le meneur a inscrit quelques-uns des shoots les plus importants de la rencontre. « Je suis dans cette ligue depuis assez longtemps pour savoir que parfois tu loupes et parfois tu réussis. Mais tu ne peux pas te défiler, surtout dans un Game 7. Je n’allais pas venir ici et ne pas prendre mes tirs sachant que mes coéquipiers me font confiance » assure ainsi le meneur.

Et il en fallait de la confiance, surtout après le tir lunaire de Kevin Durant dans les derniers instants du temps réglementaire, tout proche d’éliminer les Bucks. « Je voulais juste m’assurer qu’il ne tire pas à 3-points » explique PJ Tucker en conférence de presse. « Son shoot était incroyable. Les gens ne se rendent pas compte de la difficulté de son tir. J’en ai même rigolé car j’ai apprécié le tir en tant que fan de basket. »