James Harden, blessé et frustré

Alors que Kyrie Irving était obligé de rester sur le banc à cause de sa grosse entorse de la cheville, James Harden était lui bien sur le terrain pour tenter d’aider Kevin Durant face aux Bucks.

Le MVP 2018 n’a d’ailleurs même pas quitter le parquet, disputant les 53 minutes du Game 7, alors qu’il était pourtant clairement diminué. Sans explosivité, il a bien réussi à provoquer des lancers-francs et s’il finit tout proche du triple-double (22 points, 9 rebonds, 9 passes), il n’a shooté qu’à 5/17, dont un très vilain 2/12 de loin.

Après le match, il expliquait se sentir « comme une merde »…

« Il y a tellement d’émotions. C’est tellement frustrant pour moi, alors que j’ai été si constant et que j’ai pu être moi-même lors des dernières campagnes de playoffs, de devoir faire avec cette blessure aux ischio-jambiers. C’est juste frustrant », ne pouvait-il que répéter en conférence de presse.

L’ancien du Thunder et des Rockets expliquait ainsi n’avoir pas vraiment pu se tester avant le Game 5 !

« En gros, c’est une élongation des ischio-jambiers de Grade 2 donc de la première possession du Game 1 jusqu’au Game 5, c’est la première fois que j’ai pu refaire un peu de basket de compétition contre quelqu’un. J’ai vraiment dû me lancer en prenant des risques. »

Ce type de blessure met ainsi en général 4 à 8 semaines pour se soigner, et James Harden a rejoué au bout de 10 jours, illustrant à quel point il avait précipité son retour au jeu dans cette demi-finale de conférence.

« Je leur ai simplement dit à quel point je suis fier d’eux », expliquait de son côté Steve Nash. « Ils ont produit un effort incroyable. Ils nous ont donné tout ce qu’ils avaient. Il y a eu tellement d’adversité cette année. La première année ensemble, tant de changements dans l’équipe, les blessures, j’ai dit aux gars qu’ils n’auraient pas pu nous donner plus. Faire face à cette équipe sans [Kyrie Irving] et James [Harden] sur une jambe… je suis vraiment, vraiment fier du groupe, et, plus que tout, j’ai mal pour eux ».