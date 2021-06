Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo a répondu présent

Il a si souvent été critiqué depuis le début des playoffs, et pas uniquement cette saison, incapable de prendre le dessus sur un adversaire en un-contre-un ou de sanctionner à 3-points. Et si Giannis Antetokounmpo n’était qu’un joueur de saison régulière, un simple avaleur d’espaces, incapable d’être efficace sur jeu placé, et donc en playoffs…

Mais on n’est pas double MVP par hasard, et le Grec avait gardé le meilleur pour le fin avec une performance aboutie du début à la fin de ce Game 7. Face à un immense Kevin Durant, on retiendra évidemment qu’il n’a pas hésité à le défier en un-contre-un dans la prolongation. C’est au poste bas. Le Grec rentre vers l’intérieur et son petit hook shot frappe six fois le cercle avant d’entrer. C’est un peu le symbole de cette qualification, tant les deux formations étaient proches l’une de l’autre. Cela s’est joué sur des détails, sur une chaussure trop grande de Kevin Durant sur le tir égalisateur, ou sur ce ballon qui tombe du bon côté.

Un premier quart-temps décisif pour prendre confiance

Peut-être que ça s’est aussi joué sur la fraîcheur. Cette nuit, Giannis Antetokounmpo a joué 50 minutes. Il s’est reposé trois minutes. C’est peu mais peut-être suffisant pour être plus lucide et frais dans la prolongation. En face, Kevin Durant ne s’est pas reposé la moindre seconde, et il va louper ses six derniers tirs, dont un air ball…

« J’ai dit il y a quelques jours qu’il était le meilleur joueur du monde, et il reste le meilleur joueur du monde » répète Giannis Antetokounmpo après le match. « Mais on savait en venant ici qu’il fallait défendre en équipe sur lui. On savait que c’était collectivement qu’on pouvait faire la différence, en attaque comme en défense. On a gardé notre sang-froid. Ce soir, et pendant toute la série. On a été menés 2-0, mais on s’est repris à domicile, et on a égalisé. Ils ont repris la main, mais on a ensuite gagné chez nous de 15 points, et ce soir, on vient gagner ici en gardant notre sang-froid, en défendant sur KD, sur Harden… »

C’est en premier quart-temps que le « Greek Freak » a donné le ton, et sans doute pris confiance. Comme depuis le début de la série, il se retrouve en position de un-contre-un face à Blake Griffin qui le laisse au large. À la suite, il plante un 3-points, marque un lay-up avec la faute, puis enfin réussit un shoot à mi-distance.

Face à des Nets fatigués et des rotations plus lentes, Giannis Antetokounmpo a misé sur sa puissance et ses qualités athlétiques, et à l’arrivée, il signe une performance rare en playoffs et surtout dans un Game 7 : 40 points, 13 rebonds et 5 passes à 15 sur 24 aux tirs.

Parmi les plus grands…

Dans l’histoire, ils n’étaient que quatre à avoir réalisé une telle performance dans un Game 7 : Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley et Tim Duncan. Les quatre avaient perdu la rencontre, et donc la série. Giannis Antetokounmpo est le premier à réussir une telle performance dans une victoire.

« C’est une sensation formidable » reconnaît-il. « J’essaie de ne pas m’enflammer, ni de trop minimiser, mais c’est très fort sur le plan émotionnel. L’équipe a vraiment fait de son mieux. Nous avons gardé notre calme. C’était un Game 7, tout le monde est anxieux, tout le monde est nerveux. Être capable d’exécuter notre jeu, de croire en l’autre, de se faire confiance, c’était énorme. Je suis vraiment heureux pour cette équipe. Mais le travail n’est pas terminé. Nous sommes à mi-chemin. »

Eh oui, dans deux jours, il faudra déjà attaquer la finale de conférence, dont les Bucks font désormais figure de grands favoris après avoir écarté Brooklyn. « C’est une grande étape. On va se reposer demain, et regarder qui on va affronter, Atlanta ou Philadelphie. On va se préparer et essayer de jouer notre meilleur basket. »