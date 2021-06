LaMelo Ball, élu Rookie Of The Year !

On pensait que son opération au poignet lui coûterait la victoire dans le scrutin face à Anthony Edwards, mais ESPN rapporte que les médias ont choisi LaMelo Ball comme Rookie Of The Year. Drafté en 3e position, l’arrière des Hornets a mis tous les observateurs dans sa poche par sa maturité, son talent et son efficacité.

Dans son sillage, Charlotte a fait partie des franchises surprises de la saison, au point d’accrocher le « play-in ». Le 9 janvier dernier, il était devenu, à 19 ans et 140 jours, le plus jeune joueur à réaliser un triple-double avec 22 points, 12 rebonds et 11 passes dans une victoire face aux Hawks.

Plus d’infos à venir