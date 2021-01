Le MVP de la nuit : LaMelo Ball, talent précoce

11 novembre 2017 : Lonzo Ball bat le record de LeBron James en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à enregistrer un triple-double. 9 janvier 2021 : à 19 ans et 140 jours, son petit frère LaMelo scelle un nouveau record précocité avec 22 points, 12 rebonds et 11 passes décisives dans la victoire des Hornets face aux Hawks.

Après une première alerte la nuit dernière, LaMelo Ball a réussi à écrire son nom dans les livres d’histoire de la NBA, éclaboussant la rencontre entre Charlotte et Atlanta de tout son talent et sa vista.

« Un rookie de 19 ans ne ressemble pas à ça, c’est rare ce qu’on est en train de voir. Il n’est pas figé par le moment, c’est comme s’il faisait ça depuis des années déjà », a réagi son coach James Borrego après la rencontre, toujours aussi impressionné par la sérénité dégagée par le troisième choix de la dernière Draft.

Comme la nuit dernière, sur le parquet des Pelicans, le meneur a ainsi pris le jeu à son compte dès son entrée sur le parquet. Après une première passe « laser » main gauche pour Terry Rozier ligne de fond, le petit frère de Lonzo trouve PJ Washington et Caleb Martin à 3-points.

Mais il n’oublie pas de scorer non plus, entre ses drives terminés jusqu’au cercle et ses trois paniers derrière l’arc.

Spectaculaire, efficace et décisif

En fin de troisième quart-temps, ses deux lay-ups puis son 3-points en tête de raquette font très mal aux Hawks, avant que LaMelo ne plante un nouveau missile pour enfoncer le clou, filant tout droit vers son premier triple-double, 177 jours plus tôt que Markelle Fultz, précédent détenteur du record de précocité en la matière.

« C’est un grand meneur de jeu qui peut passer, prendre des rebonds, et c’est un joueur intelligent », a reconnu Trae Young, limité à 15 points cette nuit. « Plus il va enchaîner les matchs, plus les choses vont devenir faciles pour lui dans cette ligue ».

C’est finalement sur un service pour PJ Washington que LaMelo Ball a sécurisé sa 10e passe décisive synonyme de triple-double et de troisième victoire consécutive pour Charlotte.

L’intérieur sophomore des Hornets, qui a été l’une de ses principales « cibles » du meneur au cours de la rencontre, continue de se familiariser avec le jeu spectaculaire de son nouveau coéquipier.

« C’est dur parce qu’on ne sait jamais quand ça va venir. Il peut t’envoyer une passe derrière la tête, dans le dos ou forte sur toi. Il faut rester actif et sur le vif quand il a le ballon. Mais c’est toujours fun de jouer avec un gars comme ça », a glissé PJ Washington, auteur de 22 points.