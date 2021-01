LaMelo Ball à une passe d’entrer dans l’histoire pour son premier duel avec son frère

Au rayon fratries en NBA, Il y avait déjà les Curry, les Gasol, les Lopez, les Holiday, les Antetokounmpo, les Morris, les Martin… et maintenant, les Ball ! La première confrontation entre les deux fils de LaVar Ball a donc eu lieu cette nuit, et c’est le petit frère qui a sorti le grand jeu avec 12 points, 10 rebonds, 9 passes décisives et la victoire 118-110 pour les Hornets sur le parquet des Pelicans !

A 19 ans et 139 jours, il s’en est ainsi fallu de peu pour qu’il profite de cette soirée spéciale afin de marquer l’histoire de la NBA en détrônant Markelle Fultz du rang de plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double (19 ans, 317 jours). Il a encore beaucoup de temps devant lui pour y parvenir.

S’il a dû se contenter d’un premier double-double en carrière, LaMelo Ball s’est en tout cas montré précieux pour contribuer à ramener Charlotte d’un déficit de 18 points et guider les siens jusqu’à la victoire, le tout avec sérénité et assurance.

« C’est un peu ce qu’on attendait de lui », a déclaré James Borrego qui a apprécié de voir son meneur jouer de façon « libérée et facile ». « C’est comme s’il avait déjà fait ça, comme s’il était déjà passé par là. Il n’est pas tétanisé par le moment. Je suis juste fier de lui. C’est un joueur fantastique. Il dynamise notre groupe. Il nous apporte une grande confiance, une assurance dont nous avons parfois besoin. Je l’ai trouvé fantastique ce soir ».

Un rêve devenu réalité

Lonzo et LaMelo Ball n’ont pas eu beaucoup d’occasions de s’affronter en un-contre-un durant le match. Mais lorsque celle-ci s’est présentée, LaMelo n’a pas hésité à afficher son frère d’un superbe « side-step» avant de déclencher à 3-points en toute fin de troisième quart-temps. Il a ensuite trouvé Terry Rozier puis Gordon Hayward pour un 3-points en contre-attaque qui a donné un avantage définitif aux Hornets dans le « money-time ». Lonzo Ball s’est montré beaucoup plus discret malgré ses 37 minutes sur le parquet, avec seulement 5 points à 2/8 au tir, 2 rebonds et 3 passes décisives.

Imperméable à la pression, le 3e choix de la Draft 2020 ne pouvait qu’être surmotivé à l’idée de défier son grande frère pour la première fois en pro. Un duel qu’ils ont imaginé des milliers de fois depuis leur plus tendre enfance et qui est désormais réalité.

« Quand on était plus jeunes, on parlait tout le temps de ça. On a toujours su qu’on allait jouer en NBA. Maintenant l’heure est enfin arrivée et on est tous les deux excités », avait notamment confié LaMelo Ball avant la rencontre.