Calmes et autoritaires, les Suns sont toujours aussi impressionnants

Comment inquiéter cette équipe de Phoenix, la forcer à déjouer et la mettre en difficulté ? C’est la question que se posent les Nuggets depuis trois matches car rien ne semble pouvoir bouleverser ou même bousculer un tant soit peu Chris Paul et sa bande.

Ce Game 3 à Denver, où les Nuggets devaient absolument s’imposer et avec un Nikola Jokic qui recevait son trophée de MVP, avait tout du match très, très compliqué à vivre. Les Suns ont parfaitement manœuvré ces 48 minutes et mènent désormais 3-0.

« Les avoir bloqués à 21 points en troisième quart-temps nous a donné beaucoup de confiance et en dernier quart-temps, on a fait le nécessaire pour l’emporter », explique Monty Williams à SB Nation. « Les joueurs ont simplement joué avec énergie et force, on a obtenu des 3-pts ouverts et des paniers près du cercle. Ce sont les choses sur lesquelles on travaille à l’entraînement. »

Jusqu’ici, les joueurs de Williams ont toujours remporté le troisième quart-temps dans cette demi-finale de conférence. En remportant ce match avec 53 % de réussite au shoot, 46 % à 3-pts et en perdant seulement 12 ballons, Devin Booker et compagnie ont toujours été dans le contrôle, et résisté à chaque moment fort des Nuggets.

« On en avait parlé le matin du match : être calme et mesuré », poursuit l’entraîneur de Phoenix. « On est chez eux, donc ils allaient avoir leurs temps forts. Et Jokic allait recevoir son trophée. Donc il fallait combattre aussi l’énergie du public, qui vivait un moment énorme pour la franchise et la ville. Mais on a été implacable. On est comme ça depuis le début de saison. On a des vétérans qui ont déjà connu ça, comme Chris Paul et Jae Crowder. »

Sur la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, en quatre minutes, les Suns ont passé un 14-2, pour faire l’écart et tuer le match (96-76). Le tout après un temps-mort demandé par Monty Williams. Quel fut le secret de ces secondes sur le banc ?

« On n’a rien souligné de nouveau, seulement parlé d’être plus solide défensivement », raconte Williams. « On ne voulait pas trop aider quand ils jouaient poste bas, ne sûrement pas donner des backdoors. On parle de ça depuis le début de saison. Il y a le rebond aussi, ils avaient pris 10 rebonds offensifs en première mi-temps. Donc rien de bien nouveau, simplement répéter les choses qu’on fait bien. C’est alors qu’on a mieux joué offensivement, qu’on a mis des shoots. »