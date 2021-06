Un triple-double de légende pour Nikola Jokic

Comme Rudy Gobert la veille, Nikola Jokic a reçu son trophée avant la rencontre face à Phoenix, et c’était devant son public. De quoi chauffer l’ambiance au maximum avant ce match quasi décisif, et ça n’a pas effrayé les Suns. Au contraire, ça a décuplé leur motivation.

« On s’y attendait. On respecte Jokic pour ce qu’il a fait cette saison. On savait qu’il allait recevoir ce trophée » raconte Monty Williams à propos de cette cérémonie. « Mais on a surmonté tellement de choses, et parce qu’on a quelques vétérans qui ont vécu tellement de choses, comme Chris et Jae, cela nous a galvanisés avant l’entre-deux. On ne voulait pas manquer de respect à Jokic, mais dans le même temps, on est là pour gagner un match, et on a insisté sur la capacité à garder notre maîtrise dans ces moments. »

Peut-être était-ce l’émotion, mais Nikola Jokic a mis du temps à rentrer dans le match, et les Suns en ont profité pour prendre 10 points d’avance (37-27). Malheureusement, les Nuggets vont courir après le score pendant trois quart-temps, et comme les Clippers la veille, ils vont encaisser un 14-2 en deuxième mi-temps qui va leur couper les jambes.

Avec Chamberlain et Abdul-Jabbar

Mais Jokic va se battre. Jusqu’au bout. Comme un MVP. Il va livrer une partie dantesque, au point de terminer la rencontre avec 32 points, 20 rebonds et 10 passes. Avec Luka Doncic et Russell Westbrook, on est habitué aux triple-double de légende, mais la perf’ de Jokic est si rare que seuls deux joueurs en avaient fait autant dans l’histoire des playoffs : Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar !

« Wow ! 20 rebonds. 10 passes. C’est insensé. Vraiment, c’est insensé. Mais c’est le MVP » lâche Deandre Ayton en regardant la feuille de stats devant les journalistes.

Pas de quoi consoler le Serbe. « Je suis frustré par ma performance car j’ai raté des tirs. Je n’était pas à mon meilleur niveau, surtout dans le secteur du tir. Ce serait bien plus facile si je commençais par mettre des tirs. Evidemment, c’est eux qui font en sorte que ce soit difficile pour moi de mettre des tirs. J’ai fait de mon mieux. Je ne voulais pas perdre. »

« C’est malheureux que cette performance soit gâchée »

Malgré ça, Jokic signe donc une perf’ incroyable, et comme Damian Lillard au tour précédent, lorsqu’il avait inscrit 55 points pour rien, il y a de la frustration chez lui, et des regrets chez son coach. « C’est malheureux que cette performance soit gâchée » a ainsi réagi Mike Malone. Même propos chez Monte Morris : « Il nous porte sur ses épaules, mais on doit l’aider. »

Véritable « Iron Man », Jokic a joué tous les matches cette saison et il ne faiblit pas. Malheureusement, les Nuggets sont épuisés. Jamal Murray manque énormément et Michael Porter Jr n’est pas au meilleur de sa forme. Et comme les Suns jouent un magnifique basket, ça donne 3-0.

L’objectif désormais est d’éviter le « sweep ». Ce n’est plus arrivé à un MVP depuis 1989. C’était Magic Johnson, en finale face aux Pistons. Mais il était blessé…