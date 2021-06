Jason Kidd dans le viseur des Blazers ?

Éliminés au premier tour, les Blazers se préparent des jours et des semaines compliqués car l’effectif actuel est en fin de cycle. Prolongé au prix fort, CJ McCollum a déçu et les recrues de l’automne dernier, comme Derrick Jones Jr ou Robert Covington, n’ont pas été en mesure de freiner Michael Porter Jr sur cette série.

Mal entouré, Damian Lillard s’impatiente, et le premier qui pourrait en faire les frais n’est autre que Terry Stotts, en place depuis neuf ans. Déjà en avril, son renvoi était évoqué. « Mon poste ? Il me reste deux ans de contrat. Nous allons tous être évalués comme c’est le cas chaque année » a-t-il rappelé en conférence de presse. « Joueurs, coaches, management,… tout le monde est évalué. Donc on verra ce qu’il se passe. »

Et selon Yahoo! Sports, il pourrait effectivement prendre la porte, et les dirigeants auraient déjà un nom en tête pour le remplacer : Jason Kidd ! Les Lakers savent que leur assistant est courtisé, et l’ancien coach des Nets et des Bucks devrait d’ailleurs rapidement rencontrer les dirigeants des Celtics.

Personnage clivant, il n’a pas laissé que de bons souvenirs à Brooklyn et Milwaukee, mais il a récemment confié que son expérience comme assistant aux Lakers l’avait fait changer. Il a appris à se détendre et à être moins exigeant.

« Juste être plus détendu, apprécier la progression de l’équipe, de chaque joueur et ne pas être trop dur, à tellement vouloir qu’ils soient parfaits » avait-il dit. « Le plus important par rapport à Milwaukee ou Brooklyn, c’est la façon dont le message est délivré, qui aurait pu être différente. Pas si rude, avec un peu plus de fun ».