Terry Stotts en fin de cycle à Portland ?

Alors que son équipe reste sur six revers en neuf matchs, et que la défense des Blazers est toujours aussi problématique, le siège de Terry Stotts semble de plus en plus éjectable.

Malgré sept qualifications consécutives en playoffs, Terry Stotts, à qui il restera un an de contrat (à 7 millions de dollars) en fin de saison, n’a toujours pas réussi à emmener les Blazers en Terre Promise.

La défense, éternelle faiblesse

Même s’il a réussi à atteindre les finales de conférence à la surprise générale, il y a deux ans de ça seulement, Terry Stotts n’a pas réussi à passer le cap ultime depuis qu’il est en place à Portland, en 2012.

À sa décharge, l’entraîneur (qui est le 4e coach en terme de longévité sur son banc actuel) a dû faire avec beaucoup de blessures et des effectifs pas toujours taillés pour le titre. Mais ce qui inquiète vraiment, c’est que malgré des échanges et des transactions qui, depuis quelques mois, doivent améliorer la défense, le point faible historique du groupe de Damian Lillard, celle-ci pointe encore cette saison à une bien triste 29e place de NBA.

Dernier exemple en date ? Le premier quart-temps face à Charlotte. Pourtant sans LaMelo Ball, Gordon Hayward ni Devonte’ Graham, les Blazers ont encaissé 43 points dans les 12 premières minutes ! Alors même que, selon Terry Stotts, la défense en premier quart était un des objectifs annoncés en amont du match…

« Il y a eu un peu de tout dans ce premier quart. Ils ont scoré 13 points rapides sur la transition, avant le premier temps-mort. Ils ont aussi bien tiré à 3-points et pas nous. On a parlé de bien commencer défensivement en premier quart et évidemment, on ne l’a pas fait. Mais leur jeu de transition a donné le ton pour le quart-temps et ensuite leur réussite à 3-points a donné le ton pour le reste du match. »

La mise au banc de Derrick Jones Jr, recruté avant tout pour ses qualités défensives, qui a reçu un « DNP – Coach’s Decision » l’autre soir face aux Hornets alors que c’est le vétéran Rondae Hollis-Jefferson, fraichement signé sur un contrat de dix jours, qui a bénéficié de son temps de jeu a notamment fait s’interroger Jason Quick.

Ce changement assez radical dans sa rotation normale prouve en tout cas de manière assez évidente comment Terry Stotts essaie de trouver des solutions à un problème jusqu’ici insoluble…

« Je ne veux pas dénigrer Derrick, je pensais simplement que c’était la bonne chose à faire à ce moment de la saison. Mais je veux aussi dire qu’on était 29e en défense quand Derrick était titulaire et qu’on est 29e en défense encore maintenant. Avec Norman qui vient d’arriver, on a une ligne arrière qui est très productive et on essaie encore d’arrondir les angles sur notre rotation et les minutes à attribuer. »

Des claques face aux grosses écuries

Il faut bien reconnaître que Terry Stotts galère pour trouver des solutions cette saison. Les nouvelles blessures de Jusuf Nurkic et Zach Collins l’ont effectivement privé de sa rotation intérieure espérée et il a donc dû faire avec les moyens du bord, Enes Kanter en première ligne. L’absence de deux mois de CJ McCollum a encore ajouté à la charge de travail, déjà énorme, sur les épaules de Damian Lillard… qui est à son tour gêné par des pépins récurrents.

Même si Portland est toujours 6e à l’Ouest (32 victoires – 24 défaites) et donc pour l’instant directement qualifié pour les playoffs, ce bilan est un peu trompeur alors que les Blazers ne sont que 9e au « Net Rating » de leur conférence, les exploits de Damian Lillard ayant permis à Portland de sauver plusieurs « money time ».

« Je ne veux pas nécessairement reconnaître que nous sommes dans le creux de la vague » élude le coach. « Je n’appellerais pas ça comme ça… Je suis réticent à dire qu’on est dans le creux de la vague, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question si je n’en crois pas le postulat de départ. »

Une nouvelle pirouette de Terry Stotts, qui avait déjà pris tout le monde à contrepied sur le cas de Nassir Little, testé face à Detroit comme stoppeur, qu’on n’a plus revu depuis dans ce rôle…

Pire encore, avec 3 victoires pour 11 défaites face aux équipes du Top 8 de la Ligue, les Blazers broient du noir face aux meilleures formations. Face à ces équipes, la défense de Portland craque d’ailleurs complètement, avec 125.5 points encaissés sur 100 possessions. Ce qui a tendance à irriter Damian Lillard.

« Quand on joue contre les équipes du haut de tableau, on ne joue pas bien. On se prend des fessées. À Phoenix, on s’est pris une claque. À Denver, on s’est pris une claque, à Milwaukee, contre les Clippers… Ce n’est pas comme si l’échantillon était petit. C’est ce qu’il se passe à chaque fois. Et ce sont ces équipes qu’on veut pouvoir battre. Dans ces matchs face à de grosses équipes, on n’a pas montré qu’on était au niveau. On en est capable mais à un moment donné, il faut le montrer sur le terrain. »

Certains suggèrent déjà que l’arrivée de Norman Powell pourrait pousser CJ McCollum vers la sortie. En effet, l’arrière vétéran a une prolongation de trois ans de contrat qui va démarrer la saison prochaine, à 33 millions de dollars la saison (en moyenne). Avec Damian Lillard, cela fait un « backcourt » à 75 millions de dollars qui manque peut-être trop de complémentarité, surtout défensivement, pour espérer viser plus haut.

Autant de facteurs qui font que la fin de saison de Portland pourrait enclencher le début d’un nouveau cycle…