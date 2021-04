Nassir Little, l’espoir défensif des Blazers

Dans le microclimat de l’Oregon, la floraison des jeunes talents en herbe se fait généralement en trois ans. Les CJ McCollum, Pat Connaughton, Jake Layman ou autres Allen Crabbe l’ont démontré par le passé. Mais pour Nassir Little, il se pourrait bien que ça se fasse plus rapidement.

Bien que mis à l’arrêt un bon moment en début de saison à cause du Covid-19, le jeune ailier des Blazers commence à montrer de plus en plus de choses intéressantes pour sa deuxième campagne à Rip City. L’autre soir face à Detroit, il a en l’occurrence été testé en mode « stoppeur ». Une expérience qui devrait être renouvelée rapidement…

« C’était une décision défensive. Il a la longueur et les qualités athlétiques pour défendre sur les joueurs extérieurs et il a montré qu’il pouvait rentrer ses tirs et écarter le jeu. On devait essayer ça et on le refera », a souligné Terry Stotts dans The Athletic. « Il doit encore apprendre certaines ficelles du métier pour défendre sur les joueurs extérieurs – sur les écrans en « pin down » et pour bien défendre le pick & roll – mais je pense qu’il est capable de le faire et on doit continuer à voir comment il se débrouille dans ce rôle. »

Auteur de 11 points à 5/5 aux tirs, Nassir Little a d’abord apporté le déclic en défense pour son équipe. Avec sa taille et son explosivité, l’ancien de North Carolina offre une solution défensive différente, plus rapide sur les extérieurs, pour des Blazers toujours aussi friables dans l’exercice (29e sur 30).

« Il est polyvalent », ajoute Damian Lillard. « Il peut défendre sur toutes les positions en gros. L’autre soir, il me disait de le laisser défendre sur le joueur qui portait le plus le ballon. Il a ce type de mentalité. Ça se voit qu’il est plus à l’aise et qu’il comprend ce qu’il va devoir faire pour gagner ses minutes et faire ce dont on a besoin. »

« On sent son énergie quand il est sur le terrain »

Limité à 14 minutes seulement, après 12 pour sa saison rookie, Nassir Little veut obtenir un rôle plus important et des minutes supplémentaires. Il est prêt à relever ses manches en défense pour le faire.

« Nas a progressé toute la saison », reprend le meneur. « On peut voir sa confiance, son agressivité qui continuent de s’élever. Et puis, on sent son énergie quand il est sur le terrain. Que ce soit pour aller au rebond ou voler au-dessus tout le monde, attaquer le cercle en partant en dribble ou simplement dans sa confiance en lui quand il prend ses tirs à 3-points. Il commence à être à l’aise. »

À 20 ans seulement, Nassir Little a tout de même démontré qu’il était capable de bons scores offensifs aussi, avec son record à 30 points face à Milwaukee début février, ou un autre match à 18 points en 16 minutes face à Phoenix. Mais c’est d’abord défensivement qu’il parviendra à gagner ses galons.

« Je sais que j’ai les qualités athlétiques, la vitesse et la force, toutes les qualités pour être un des meilleurs défenseurs de toute la ligue. Il s’agit vraiment de leur rendre chaque chose plus difficile, de ne pas les laisser monter le ballon tranquillement. Il faut les faire réfléchir et rendre le jeu plus difficile pour l’autre équipe. J’ai progressé dans chaque aspect de mon jeu : la défense, le shoot, les finitions… J’ai beaucoup bossé l’été passé et je vois que ça commence à payer, donc j’en suis très heureux. »