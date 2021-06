Abattus, Damian Lillard et les Blazers partent en vacances dans le flou total

Ça devait être la bonne saison pour les Blazers. Avec les arrivées de Robert Covington, Derrick Jones Jr. puis de Norman Powell à la « trade deadline », Portland espérait grimper au sommet de la conférence Ouest.

Malheureusement, malgré les exploits de Damian Lillard, Portland est déjà en vacances, sorti dès le premier tour des playoffs par le collectif des Nuggets.

Damian Lillard a des questions…

De quoi attendre la prochaine saison avec la tête remplie d’interrogations pour la superstar des Blazers. « On n’a pas gagné de titre donc évidemment que nous ne sommes pas assez bons » déplore le n°0 en conférence de presse. « On s’est incliné contre une équipe qui était pourtant privée de deux titulaires habituels (Jamal Murray et Will Barton). Donc évidemment que nous ne sommes pas assez bons pour gagner un titre si on ne peut déjà pas gagner un premier tour contre une franchise privée de deux de ses trois ou quatre meilleurs joueurs. »

Pourtant, la star des Blazers a tout tenté. Il a même écrit l’histoire en établissant un nouveau record avec 35 tirs à 3-points réussis sur une série de playoffs.

Une performance réalisée grâce à ses 12 paniers primés inscrits au Game 5 qui font de lui le meilleur dans ce domaine sur une rencontre de playoffs. De plus, il est devenu le 4e joueur de l’histoire (après LeBron James, Jerry West et Oscar Robertson) avec au minimum 200 points et 60 passes décisives sur une série de playoffs.

« On ne s’est pas cherché d’excuses et on ne s’en cherche toujours pas. C’est une fin décevante. Ce n’était pas ce que nous souhaitions. On n’a pas fait le nécessaire pour gagner une série et nous devons continuer à nous battre et à travailler pour revenir l’année prochaine. Peu importe comment ça s’est terminé, nous allons garder la tête haute et nous comporter comme de vrais guerriers. On a perdu, ils ont été meilleurs que nous. Félicitations à eux. On doit retourner au boulot » ajoute le meneur.

Sur les réseaux sociaux, il a toutefois posé une question plus directe, en direction de ses dirigeants : « Combien de temps dois-je rester dévoué ? Combien de temps jusqu’à ce que l’opportunité colle à la préparation ? »

Un été mouvementé en prévision

Damian Lillard veut visiblement du changement, et c’est tout le groupe qui pourrait être chamboulé cet été.

Interrogés par ESPN sur leur avenir, certains cadres ont préféré botter en touche, à l’image de Terry Stotts : « Mon poste ? Il me reste deux ans de contrat. Nous allons tous être évalués comme c’est le cas chaque année. Joueurs, coaches, management,… tout le monde est évalué. Donc on verra ce qu’il se passe. »

Le technicien est arrivé en même temps que Damian Lillard. Certes, il entretient une bonne relation avec ce dernier mais le coach semble en fin de cycle. Cette défaite sera-t-elle la dernière de l’entraineur sur le banc des Blazers ?

Terry Stotts en très grand danger, quid également de CJ McCollum, à qui il reste encore trois ans de contrat à 31, 33 puis 35 millions de dollars ? « Mon boulot est de m’améliorer en tant que joueur pas de gérer ce genre de choses » a simplement répondu l’arrière.

Alors qu’il rentre dans la dernière année de son contrat à 12 millions de dollars (mais dont seulement 4 millions sont garantis), Jusuf Nurkic s’est montré plus direct, visiblement très affecté par la saison écoulée. « Comme je l’ai dit en début de saison, je souhaitais avoir un rôle plus important et je pense que j’aurais pu aider encore plus. J’étais très respectueux des consignes et j’ai essayé de faire ce que les coachs m’ont demandé de faire. Je pense que nous sommes une meilleure équipe que ce que nous avons montré » lâche-t-il.

Se voit-il toujours dans l’Oregon l’année prochaine ? « Dans un cadre idéal, oui, mais nous verrons car ce n’est pas le moment (d’y penser). »

En plus du dossier Norman Powell qui va vraisemblablement décliner sa « player option » à 11.6 millions de dollars, le « front office » de Portland va donc devoir gérer un été très chargé en perspective.