Pour Jason Kidd, être assistant aux Lakers lui permettra d’être un meilleur « head coach »

Malgré toute leur science du jeu et leur expérience, les grands joueurs ne font pas toujours de grands coachs. Propulsé entraîneur principal du côté des Nets dès la fin de sa carrière de joueur NBA en 2013, Jason Kidd reconnaît avoir peut-être brûlé quelques étapes.

Après avoir claqué la porte de Brooklyn en 2014, il n’a pas vraiment réussi à tirer le maximum de l’effectif des Bucks durant trois ans et demi, pour finalement être remercié en janvier 2018. Depuis l’été 2019, J-Kidd est donc redescendu d’un cran et occupe le poste d’assistant aux Lakers sous la houlette de Frank Vogel.

Avec cette nouvelle perspective, l’ancien meneur de jeu se rend compte aujourd’hui qu’il a peut-être été un coach un peu trop dur, trop exigeant lors de ses années premières années en tant que « head coach ». Interrogé par The Undefeated sur ce qu’il aurait aimé changé de ses expériences à Brooklyn et Milwaukee, avec le recul aujourd’hui, sa réponse fuse. « Juste être plus détendu, apprécier la croissance de l’équipe, de chaque joueur et ne pas être trop dur, à tellement vouloir qu’ils soient parfaits ».

« Le plus important par rapport à Milwaukee ou Brooklyn, c’est la façon dont le message est délivré, qui aurait pu être différente. Pas si dur. Pas si rude, avec un peu plus de fun », a-t-il ajouté. « En tant que compétiteur, vous vous perdez dans des questions telles que : « Que puis-je faire pour les aider à gagner ? ». Et tout ce qu’ils entendent, c’est : « Il veut juste gagner ». Où est le plaisir ? Bâtissons ce projet et prenons du plaisir à le faire ».

L’importance de l’écoute et de la communication

En ce sens, ses deux dernières saisons aux côtés de Frank Vogel ont été particulièrement bénéfiques dans sa façon d’appréhender le coaching en NBA, l’ancien stratège des Pacers et du Magic ayant démontré un sens du compromis, de l’écoute, que Jason Kidd apprend lui aussi à développer.

« Une autre chose que j’ai apprise est d’être capable d’écouter et de filtrer les informations qui vous sont données. Être capable de l’utiliser ou d’écarter une proposition sans dire « non » ou être sur la défensive. Vous pouvez me donner une excellente idée et je peux dire « Je ne suis pas prêt à l’utiliser ». Un entraîneur adjoint pourrait penser : « Mince, il ne tient jamais compte de mes opinions ». Maintenant, je dirais : « Je comprends ce que vous dites. J’aurais peut-être envie de le faire, mais pas tout de suite », ce qui sera perçu de la façon suivante : « Il m’a entendu, nous n’allons pas l’utiliser maintenant, mais nous le ferons à un moment donné ». L’une des plus grandes choses que j’ai apprises de Frank, c’est qu’il a une grande écoute et qu’il est très bon pour communiquer ».

Reculer pour mieux sauter, tel a été l’objectif de la manœuvre de Jason Kidd en repassant par le statut de « simple » assistant. Mais l’ancien meneur de jeu n’a clairement pas abandonné l’idée de retrouver un jour un banc en NBA, en tant qu’entraîneur principal.

« J’espère que je suis proche (d’une nouvelle opportunité). J’aimerais avoir une autre chance », a-t-il poursuivi. « Le fait d’être ici avec Frank, de comprendre ses forces, de l’observer et de voir comment il gère les différentes situations, c’est un élément clé que j’ai appris. La patience et la communication sont vraiment essentielles pour comprendre la position de chacun. Pas seulement vos meilleurs joueurs, mais aussi le bout du banc ».