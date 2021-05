Sans convaincre, les Lakers se donnent encore la possibilité de finir dans le Top 6

Comme annoncé par Frank Vogel, les Lakers présentent leur cinq type avec LeBron James et Dennis Schroder, tandis que les Pacers débutent avec leur cinq « bis » puisque Domantas Sabonis reste assis sur le banc avec Malcolm Brogdon et Myles Turner. Evidemment, les yeux sont braqués sur LeBron James, et tout va bien. Un petit stepback après un enchaînement de dribbles, puis surtout ce gros alley oop en contre-attaque.

Les Lakers ont pris le match par le bon bout. D’autant qu’Anthony Davis prend le relais, et il survole ce premier quart-temps avec… 17 des 36 points des Lakers. Côté Pacers, JaKarr Sampson est déchaîné, et sa claquette-dunk sur le dos de Kyle Kumza aura sa place dans le Top 10 de la soirée (34-26).

Un match de séries

Davis a gagné le droit de se reposer, et malheureusement, les Lakers coulent… La faute à Sampson toujours aussi actif, et voilà comment cette belle avance a déjà disparu (40-38). Vogel n’a pas le choix, il rappelle LeBron sur le terrain. Et comme par magie, ça va tout de suite mieux. Les Lakers signent un 9-0 pour prendre onze points d’avance et LeBron se permet de rater le and-1. Côté Indiana, c’est Caris LeVert qui prend feu. Plus que jamais, il a les clés de l’équipe ce soir, et il la ramène à -3 à coup de 3-points (49-46).

La défense des Lakers est suspecte, et le duo Davis-Drummond revient ensemble sur le terrain. L’accès au panier est verrouillé, et Drummond joue les intimidateurs à coup de contres. Davis provoque faute sur faute, et quand il joue les passeurs, c’est pour envoyer Drummond au alley oop. A la pause, les Lakers a retrouvé ses huit points d’avance (64-56) malgré une adresse suspecte de loin : 4 sur 15 à 3-points.

Au retour des vestiaires, c’est Davis qui est à la réception du alley oop, mis sur orbite par LeBron. Les deux combinent bien, et LeBron est monté en puissance par rapport à la première mi-temps. Mais ça ne suit pas derrière, et les Pacers reviennent au contact grâce à Justin Holiday, bien servi par un LeVert toujours aussi bon (78-72). LeBron est toujours sur le terrain, et c’est le signe qu’il a besoin de retrouver des sensations car il rate des petits tirs inhabituels pour lui. Coaching gagnant pour Vogel qui envoie Kentavious Caldwell-Pope sur le terrain. L’arrière plante un 3-points, puis transforme un ballon volé en dunk. En 15 secondes, il signe un 5-0 pour donner de l’air aux Lakers (86-75).

Le duo Davis-LeBron repousse Caris LeVert

JaKarr Sampson revient en jeu, et il est toujours aussi efficace avec un McConnell qui est très propre. Mais KCP insiste, et les Lakers attaquent le dernier quart-temps avec ces fameux huit points d’avance (96-88). Les Lakers cherchent le K.O., et c’est Kyle Kuzma qui frappe d’abord près du cercle, puis à 3-points avec un shoot éclair (104-90). Il reste encore dix minutes à jouer et Harrell et Sampson se chauffent sous le cercle. Résultat, le 3-points de Ben McLemore est accordé, annulé, puis enfin accordé à nouveau.

Sur le banc, LeBron et Davis papotent, et ils ont remis leurs survêt’. Mais Vogel les remet en jeu pour les six dernières minutes. Et il a tort car les Lakers déjouent, et McConnell ramène les siens à -7 (111-104). LeBron rate shoot sur shoot, et à trois minutes de la fin, les Lakers n’ont plus que trois points d’avance (111-108). La fin de match est débridée avec un LeVert qui se lâche encore davantage en attaque, mais le duo Davis-LeBron sort le grand jeu, et les Lakers s’imposent finalement 122-115 après une dernière minute interminable. Pour éviter le « play-in », les Lakers devront s’imposer dimanche à La Nouvelle-Orléans, et compter sur une défaite de Portland face à Denver.