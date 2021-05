Pistons – Bulls : Killian Hayes (21 points, 7 rebonds, 8 passes) n’a pas suffi

Entre une formation qui n’a plus rien à jouer, et une autre qui s’accroche à ses rêves de « play-in », il y a un monde d’écart dans la motivation, et sans surprise, les Bulls prennent le meilleur départ. Zach LaVine prend la ligne de fond pour un gros dunk, Coby White se planque dans le corner pour le 3-points, et Chicago s’échappe déjà (18-8).

À Detroit, Killian Hayes est libéré de la gestion du jeu, et il fait apprécier son « pull-up jumper », mais aussi son 3-points en première intention. Sous son impulsion, Detroit recolle au score (20-16). Dwane Casey commence à effectuer ses rotations, alors que Billy Donovan maintient ses joueurs vedettes sur le parquet. À cheval sur les deux quart-temps, Chicago signe un 12-2 pour prendre 14 points d’avance (32-18).

Le duo LaVine-Vucevic combine bien

Les Bulls ont haussé le ton en défense, et les interceptions permettent d’obtenir des paniers en facile. En prime, Zach LaVine et Nikola Vucevic se trouvent de mieux en mieux sur le pick-and-roll, et les Bulls flirtent avec les 20 points d’avance (46-28). À Detroit, Saddiq Bey sort le très grand jeu à 3-points, mais Zach LaVine lui répond derrière. Leur duel rythme cette fin de première mi-temps, et sur un énième 3-points de son rookie, les Pistons rejoignent les vestiaires avec toujours ces 18 points de retard (57-39).

Après la pause, on retrouve Killian Hayes. Il perd des ballons, mais son agressivité en attaque fait plaisir à voir. Sauf que Chicago maitrise parfaitement son sujet.

Coby White s’occupe des tirs longue distance, et Nikola Vucevic donne un petit cours d’alternance intérieur/extérieur à Isaiah Stewart. Sur un 3-points, le pivot All-Star donne 20 points d’avance (76-56). Les jeunes Pistons s’accrochent, et un bon passage de Sekou Doumbouya et de Saben Lee les ramène à -12 (80-68).

Meilleur match en carrière pour Hayes

Chicago redonne un petit coup de collier pour se mettre à l’abri, mais Killian Hayes insiste. Le Français est déchaîné, et c’est lui qui trouve Saddiq Bey pour un nouveau 3-points (92-78). Mais les Bulls, avec Coby White à la finition, ne tremblent jamais, et ce dernier quart-temps permet à Killian Hayes de valider son meilleur match en carrière avec 21 points, 8 passes, 7 rebonds mais aussi 7 balles perdues.

Le Français a l’air de préférer jouer en « combo guard », et on verra si son coach renouvelle l’expérience pour la dernière semaine de saison régulière. En attendant, les Bulls s’imposent 108-96, et ils restent en embuscade dans la course au « play-in » avec un bilan de 29v-39d, contre 31v-36d pour les Pacers.