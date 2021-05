Le retour de Zach LaVine offre un ultime espoir à Chicago

Après 11 matchs manqués, Zach LaVine retrouvait les parquets NBA contre les Hornets. Et lors de cette victoire acquise facilement sur le score de 120-99, l’arrière All-Star a pu retrouver tranquillement le rythme NBA avec 13 points (5/11) marqués en 27 minutes.

Privés de son joueur majeur pendant quelque temps, les Bulls ont souffert, comme en témoigne leur bilan de 4 victoires pour 7 défaites. Très limitée en attaque lorsque Zach LaVine n’est pas sur le terrain, l’équipe de Billy Donovan a retrouvé un jeu offensif à la hauteur de ses ambitions.

Sur cette rencontre, au cours de laquelle ils récupéraient aussi Nikola Vucevic, les 11e de l’Est ont ainsi retrouvé des standards qu’ils avaient perdus. Par exemple, c’est la première fois que la franchise de l’Illinois atteint la barre des 100 points en cinq matchs. Et limités à 20 unités sur 6 de leurs 8 derniers « premier quart-temps », les coéquipiers de Zach LaVine ont largement dépassé ce seuil contre les Hornets avec 34 points en ouverture du match.

Plus de mouvement et de variation

Malgré un Zach LaVine fatigué après 27 minutes jouées, le joueur s’est montré très satisfait en conférence de presse pour NBC Sports. « Quelques tirs étaient un peu courts mais j’ai fini par trouver mon rythme. Je ne voulais pas trop en faire pour mon retour. Nous avons joué un très bon match dans l’ensemble. »

Aux côtés d’un Nikola Vucevic excellent à 29 points et 14 rebonds, Zach LaVine apporte logiquement une autre dimension offensive à son équipe, qui ravit Billy Donovan.

« À moins d’avoir un formidable joueur qui peut créer tout seul le mouvement de balle, vous devez avoir au minimum deux bons attaquants pour créer du mouvement. Donc quand vous n’avez plus Zach (LaVine) qui est votre joueur extérieur créateur, et qu’en plus vous devez jouer sans Vooch (Vucevic), qui est capable d’écarter mais aussi de forcer les prises à deux à l’intérieur qui libèrent vos shooteurs, vous êtes face à un défi en termes de créativité offensive. Le problème pour nous, sans ces deux-là était de savoir comment on allait créer nos tirs. »

À 50% au tir dont 48.6% de loin sur cette rencontre, les Bulls ont effectivement proposé un tout autre niveau en attaque avec la présence de leur première option qui soulage Nikola Vucevic.

« Évidemment, nous sommes une bien meilleure équipe quand Zach est sur le terrain. Vous savez aussi que ça va prendre un peu de temps avant qu’il retrouve son rythme mais juste le fait de l’avoir sur le parquet rajoute une menace offensive supplémentaire. Mentalement, ça nous redonne un coup de boost » explique le Monténégrin.

Insuffisant pour arracher le « play-in » ?

Un coup de boost qui va devoir se traduire dans les résultats. Si les Hornets peuvent sécuriser leur place en « play-in » en cas de victoire contre Orlando cette nuit et de défaite des Bulls face aux Celtics, il reste encore un infime espoir pour les places 9 et 10. Mais avec 4 et 3.5 matchs de retard sur les Pacers et les Wizards, alors qu’il reste 6 rencontres à disputer côté Bulls, les hommes de Billy Donovan sont condamnés à un parcours quasi parfait.

Même s’ils ont le « tie-breaker » face aux deux formations, on voit mal Chicago effectuer une remontée fantastique puisqu’ils vont jouer des Celtics, à la lutte pour éviter le « play-in », avant d’affronter comme gros poissons les Nets (x2) et les Bucks en guise de dernier match. Un programme difficile qui diffère de celui des Wizards qui ne joueront que les Hawks en tant qu’équipe au-delà des 50% d’ici la fin de la saison.

Finalement ce sont peut-être les Pacers qui sont le plus en danger compte tenu de leur dynamique et de leur calendrier compliqué avec notamment le trio Sixers-Bucks-Lakers de prévu. Cependant, leur avance est tout de même assez large et devrait leur permettre de disputer le « play-in » dans 15 jours.