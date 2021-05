Stats & Highlights | Victoire facile pour Philadelphie et Houston, précieuse pour Sacramento

Rien à signaler pour les Sixers, qui ont disposé facilement d’une formation diminuée de Houston avec un Joel Embiid de gala. Pas de secousses non plus pour Portland à Cleveland, qui continue ainsi de mettre la pression sur les Lakers et les Mavericks au classement pour la précieuse 6e place.

Les Blazers ont désormais moins d’une victoire de retard sur les champions en titre. Et les deux équipes se retrouvent vendredi soir…

Avec leur succès contre Indiana, les Kings continuent eux de croire au « play-in » puisqu’ils n’ont plus que 2.5 victoires de retard sur San Antonio, dixième de l’Ouest. Vendredi soir, Sacramento affronte les Spurs pour le match de la dernière chance.

Cleveland – Portland : 105-141

Le retour d’Anderson Varejao n’a pas bouleversé les Cavaliers. Le Brésilien a inscrit un point et pris six rebonds pour son premier match à Cleveland depuis plus de cinq ans, mais en face, les Blazers tournent bien en ce moment et ils ont facilement dominé cette rencontre.

En deux temps, Damian Lillard va faire des différences. D’abord en premier quart-temps, avec 16 points, puis dans le troisième avec 14 unités. Le meneur est bien secondé par Carmelo Anthony et Portland l’emporte aisément. C’est leur cinquième victoire en six matches.

Cavaliers / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 26 7/14 4/10 0/0 2 6 8 2 1 1 0 0 18 22 C. Osman 26 5/11 2/6 2/2 0 2 2 2 4 1 1 0 14 12 I. Okoro 31 2/9 1/2 2/5 0 2 2 3 1 1 0 0 7 3 J. Allen 29 3/8 0/1 3/4 5 8 13 2 3 1 2 1 9 18 C. Sexton 34 6/15 0/3 3/5 0 0 0 4 2 2 1 0 15 9 D. Wade 29 5/6 3/4 3/4 2 3 5 0 2 1 1 0 16 19 M. Kabengele 7 0/5 0/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -4 A. Varejao 7 0/4 0/0 1/2 2 4 6 1 1 0 0 1 1 4 I. Hartenstein 13 3/7 0/1 2/2 1 1 2 4 2 0 0 1 8 11 D. Dotson 20 2/5 0/1 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 4 5 B. Thomas 14 2/3 2/3 2/2 0 0 0 2 1 0 0 0 8 9 J. Martin 6 2/4 1/3 0/0 0 2 2 0 0 1 2 0 5 4 Total 37/91 13/38 18/26 12 30 42 23 18 9 8 3 105 Trail Blazers / 141 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Covington 26 3/7 3/7 0/0 1 4 5 1 4 1 0 1 9 13 D. Jones Jr. 20 2/2 0/0 1/2 0 1 1 0 4 0 3 0 5 2 J. Nurkic 21 6/10 1/1 2/4 3 8 11 3 3 0 1 4 15 26 D. Lillard 31 10/17 6/10 6/7 0 3 3 9 1 2 2 0 32 36 C. McCollum 31 3/14 1/5 3/4 0 1 1 5 1 1 1 1 10 5 C. Anthony 22 5/8 2/4 4/4 0 5 5 3 3 1 1 1 16 22 H. Giles III 6 3/5 0/2 0/1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 6 R. Hollis-Jefferson 6 2/3 0/0 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 4 7 T.J. Leaf 5 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 4 6 K. Blevins 5 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 N. Little 14 3/3 1/1 1/1 1 1 2 0 0 0 0 0 8 10 E. Kanter 21 9/11 0/0 0/0 5 8 13 0 1 0 0 0 18 29 A. Simons 25 4/6 2/2 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 10 11 C. Elleby 6 1/2 0/0 2/2 1 2 3 2 0 0 0 0 4 8 Total 53/92 16/33 19/25 11 43 54 26 20 7 10 8 141

Houston – Philadelphie : 115-135

Avec un Joel Embiid aussi dominant (34 points en 25 minutes) et avec une équipe de Houston très diminuée au départ du match (huit joueurs disponibles) puis touchée par la blessure de Kevin Porter Jr. en troisième quart-temps, impossible d’imaginer les Rockets bousculer les Sixers.

Il y a bien eu une réaction en troisième quart-temps avec un petit 7-2 pour revenir un peu, mais les hommes de Doc Rivers, portés par leur pivot All-Star, réagissent avec un 9-2. L’écart est alors de presque vingt points. Et la sortie de Joel Embiid pour laisser la place à Dwight Howard ne change rien. En dernier acte, le pivot remplaçant marque huit points dans un 15-8 qui plie totalement l’affaire.

Rockets / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Olynyk 39 9/16 3/6 6/8 5 6 11 8 4 1 1 3 27 40 D. Jeffries 41 2/10 0/4 1/1 0 6 6 3 1 2 2 0 5 6 K. Martin Jr. 44 10/17 2/4 1/1 4 6 10 6 3 0 2 1 23 31 A. Bradley 25 1/6 0/3 0/0 1 2 3 3 2 1 2 0 2 2 K. Porter Jr. 23 6/13 2/5 2/4 0 1 1 5 2 0 2 0 16 11 A. Lamb 36 7/16 4/9 4/4 3 3 6 2 3 1 2 0 22 20 A. Brooks 31 7/16 6/14 0/0 0 2 2 1 1 1 2 0 20 13 Total 42/94 17/45 14/18 13 26 39 28 16 6 13 4 115 76ers / 135 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Harris 26 5/10 1/2 4/4 0 2 2 3 3 0 0 0 15 15 D. Green 24 3/6 3/6 0/0 0 8 8 1 0 1 1 0 9 15 J. Embiid 25 10/17 0/2 14/16 7 5 12 2 1 0 3 1 34 37 B. Simmons 24 5/8 0/0 0/0 0 3 3 3 0 0 0 0 10 13 S. Curry 22 4/9 3/7 0/0 0 3 3 2 3 0 0 0 11 11 M. Scott 6 1/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 A. Tolliver 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. Reed 5 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 D. Howard 16 5/5 0/0 0/0 3 5 8 0 4 1 0 0 10 19 T. Maxey 22 4/9 2/4 2/2 1 3 4 7 0 0 3 0 12 15 M. Thybulle 20 2/3 1/2 0/0 0 2 2 2 0 3 2 4 5 13 S. Milton 23 8/17 3/7 0/0 0 2 2 1 1 1 0 2 19 16 I. Joe 7 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 6 6 G. Hill 19 1/2 0/0 0/0 0 1 1 4 3 3 0 0 2 9 Total 50/94 15/35 20/22 11 36 47 25 16 10 9 7 135

Indiana – Sacramento : 93-104

Retour sur terre pour les Pacers qui sortaient de deux matches à plus de 140 points marqués. C’est Marvin Bagley III qui s’est chargé de cette mission, en étant très bon en première mi-temps (24 points à 12/17 au shoot après deux quart-temps) pour donner une courte avance à la pause.

Au retour des vestiaires, Buddy Hield et Richaun Holmes prennent la suite de l’intérieur, qui termine avec 31 points. Les Pacers perdent trop de ballons et sont inoffensifs. La fin de match est tranquille pour Sacramento, qui reste en vie pour le « play-in » avec prochainement un gros match contre San Antonio pour y croire encore davantage.